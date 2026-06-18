El gobierno de Irán confirmó el jueves que firmó un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, como lo anunció más temprano el presidente Donald Trump.

“El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaïl Baghaï, citado por la agencia Irna.

El funcionario agregó que la firma se realizó de manera electrónica y que una ceremonia de firma “realmente no tiene sentido”.

Pakistán ratifica firma de acuerdo entre EE.UU. e Irán



El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, anunció este jueves que Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente el ‘Memorando de Entendimiento de Islamabad’, que entra en vigor de inmediato y contempla como primer paso la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

“Me honra anunciar que el histórico Memorando de Entendimiento de Islamabad ha sido firmado electrónicamente hoy entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, escribió Sharif en X.

El acuerdo fue firmado por los presidentes de ambos países y endosado por Sharif como mediador, según el primer ministro paquistaní, que afirmó que el documento entra en vigor de inmediato.

Fuente: DW