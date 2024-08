El edil de la oposición habló en Ahora Radio Cero acerca de la gestión de Mauricio Davico.

Consultado por los aspectos que le resulten de su agrado, Zapata respondió con ironía: “Que arregle el buzón me encanta, me parece fundamental”. Y expresó: “Son corneta, reloj… me parece que hay cosas más importantes…. maceta, me estoy olvidando de las macetas... no digo que esté mal hacerlo, pero yo no puedo andar publicitando que voy a correr la macetas o que voy a pintar un buzón; me parece que los actos de gobierno se reducen a eso, y me preocupa. Me parece que está bien, pero no podes hacer un video contando que arreglaste un buzón o el reloj, me parece que hay cosas muchísimo más importantes”.

Sobre el traslado de la planta asfáltica, comentó que "me he estado interiorizando y tengo entendido que es cierto que la planta asfáltica no funcionaba bien del todo, que era una zona inundable. Todo eso es cierto. Por eso siempre digo que las cosas que son las reconozco”, y a su vez objetó: “Me gustaría saber en qué condiciones, cómo se firmó el convenio, si el terreno va a ser del municipio o si es de la corporación, qué da el municipio a cambio, cuánto cuesta la instalación de la planta asfáltica, si lo que se va a gastar es lo que dicen. Todas son cosas que tendremos que ir viendo en el transcurso del tiempo y esperando de alguna manera respuestas”.

Por otro lado, con respecto a los trabajos de bacheo en las calles, el concejal de la oposición expresó: “no me parece prioritario el tema de las calles en este momento que hay gente que no come”.