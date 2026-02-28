Se escucharon explosiones en Teherán el sábado 28 de febrero y se observó una densa columna de humo sobre varias zonas de la ciudad, mientras el ministro de Defensa de Israel afirmó que Israel lanzó un ataque "preventivo" contra Irán.

El Ministerio de Defensa de Israel informó este sábado que lanzó un “ataque preventivo” contra el régimen de Irán, mientras sonaban sirenas de emergencia en Jerusalén y la población recibía alertas telefónicas sobre una amenaza “extremadamente grave” en todo el país. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país también participaba de los bombardeos contra la República Islámica.

“El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país”, indicó la oficina del ministro en un comunicado.

En un mensaje en video, luego de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán, Trump dejó claro que el objetivo era amplio: derrocar al régimen instaurado desde la revolución de 1979. “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, afirmó en el mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Asimismo, envió un mensaje directo a la población iraní: “La hora de su libertad está cerca”. “Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes”, agregó.

Posteriormente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que Israel y Estados Unidos habían atacado a Irán con el objetivo de “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

“Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: Hace instantes, Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”, señaló Netanyahu en un mensaje en video difundido por el gobierno israelí.

Según el primer ministro, la acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos.

La Guardia Revolucionaria del régimen iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, tras los ataques coordinados de las fuerzas israelíes y estadounidenses. “En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados”, indicó el cuerpo militar en un comunicado.

Pocas horas después de los primeros ataques contra el régimen iraní, Israel había detectado misiles lanzados desde Teherán y llamó a su población a refugiarse.

El Ejército israelí explicó que el estado de emergencia se trata de una “alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel”. En un comunicado difundido en redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que, a partir de las 08.00 horas (hora local), “se realizarán cambios inmediatos a las Pautas del Comando del Frente Interno”, incluyendo la “prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo, excepto los sectores esenciales”.

Las autoridades israelíes también ordenaron el cierre del espacio aéreo al tráfico civil e instaron a los civiles a no acudir al aeropuerto. El Ministerio de Transporte informó que permanecerá cerrado hasta que las condiciones de seguridad lo permitan y que su reapertura será anunciada con al menos 24 horas de antelación.

La operación militar israelí ocurrió contra una zona cercana a las oficinas del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, según la agencia The Associated Press. Por otra parte, el medio mencionó Estados Unidos está participando en los ataques israelíes contra Irán, según un funcionario estadounidense.

El líder supremo de Irán no está en Teherán y fue trasladado a un lugar seguro, según el informe de Reuters. Las autoridades iraníes bloquearon los accesos por carretera al complejo de Khamenei, en el centro de la capital iraní, mientras continuaban escuchándose más explosiones en distintos puntos de la capital.

Ataque de Irán a EEUU en Bahréin

Horas después de los ataques coordinados, Teherán también bombardeó con misiles la base de Estados Unidos en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. “Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por la agencia iraní Mehr.

Según este medio, el régimen de los ayatolás lanzó ataques con misiles simultáneamente a la mayor bases en la región, la de Al Udeid en Qatar, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Bahréin.

