Luego de que se viralizaran capturas de pantalla en las que el presidente de Juventud Unida envió mensajes a miembros de la hinchada para que concurrieran con bengalas a la cancha en el partido contra Gimnasia de Concepción, Iván Gómez dialogó con El Dia desde Cero (AHORA Cero Radio) y negó terminantemente cualquier vínculo con la barra, como también negó haber enviado esos supuestos mensajes.

“Nunca tuve contacto con ningún integrante de la llamada Barra de Juventud, estas capturas fueron publicadas desde una cuenta trucha de Facebook con el claro propósito de ensuciarnos a quienes estamos trabajando en este momento al frente del a institución. Hemos tomado como comisión directiva algunas medidas que a alguien no le habrán gustado y quieren embarrar la cancha con este tipo de cuestiones, buscando involucrarnos con lo sucedido en el partido contra Gimnasia”, expresó Gómez.

El titular del Decano, además expresó que “no puedo darle entidad a esas capturas porque fueron enviadas de una cuenta trucha de Facebook, yo no envié ninguno de esos mensajes. No sé qué se busca con esto, tampoco sé quién fue el que hizo circular eso, claramente nos quieren involucrar en algo en lo que no tenemos nada que ver. Como Comisión Directiva estamos abocados a este delicado momento por el que atraviesa el equipo y estas cosas no ayudan en nada”.

Sobre la situación que derivó en la detención de siete hinchas de Juventud luego de dicho encuentro, el dirigente expresó que “lo ocurrido con los detenidos no tiene relación con lo que pasó durante el partido, fue posterior al mismo. Hubo un grupo de hinchas que volvieron al estadio a buscar banderas y bombos, la Policía le pidió que se vayan y hubo resistencia a la autoridad y disturbios, pero todos se produjeron después del partido. Nosotros nos apersonamos en la Jefatura para interiorizarnos del tema y siempre nos pudimos a disposición, tanto con la Policía como con la Fiscalía”.

También Gómez se refirió a las posibles fallas que pudieron haber habido en el operativo policial previo al choque con Gimnasia. “Juventud paga por un operativo policial importante en cada partido, de hecho cuando tuvimos los incidentes con Sarmiento de Chaco, desde la Policía se nos pidieron algunas medidas que cumplimos, básicamente para que no vuelvan a ocurrir estos hechos que a nadie le gustan. Lo que pasó con Gimnasia no le encuentro explicación, porque si las bengalas las ingresaron los hinchas, es un claro error de la Policía en el control. La Policía realizó la inspección previa en tribunas, cabinas y en todos los sectores de ubicación de público, por eso no se entiende cómo ingresaron las bengalas. En ese partido había mucha gente dentro del campo de juego, hubo cosas que no se pudieron controlar y terminó pasando lo que pasó”.

Acerca de la interna que hay en Juventud y que podría haber derivado en estas situaciones, el dirigente sostuvo que “entiendo y percibo que hay un descontento general por la situación por la que estamos atravesando y como presidente del club soy la cara visible. Hemos tomado determinaciones que generaron cambios, con una comisión directiva renovada. Entiendo que algunas cuestiones puedan gustar más o menos, hemos hablado con muchos socios para que formen parte de la Comisión Directiva. Asumí como presidente en una asamblea numerosa, con muchos socios presentes respaldando esta gestión. Entonces no puedo hacerme cargo de gente que pretende ensuciarnos”.

Acerca de lo que pueda llegar a pasar el sábado, cuando Juventud se enfrente de local a Sportivo Belgrano de San Francisco, Gómez sostuvo que “no tengo miedo de lo que pueda ocurrirme personalmente el sábado cuando volvamos a jugar de local. Tengo el temor lógico de que pueda haber algún incidente que involucre a algún socio o simpatizante, porque como presidente del club soy responsable de lo que pueda pasar. Estamos trabajando para que tengamos un partido en paz, preocupados por el resultado, obviamente porque para nosotros es muy importante poder conseguir un triunfo que alivie las tensiones, pero en lo personal no tengo miedo”.

Finalmente, expresó que “en Juventud lo más importante son los socios y socias de la entidad. Tenemos casi 1800 socios que practican más de 10 disciplinas. Si bien es cierto que el fútbol es el deporte que nos identifica y la situación por la que pasamos actualmente es complicada, estamos todos trabajando para poder sacar adelante esta situación, tenemos las herramientas para poder hacerlo y estamos convencidos en que vamos a poder salir de esta incómoda situación”.