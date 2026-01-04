La historia de Iván Pérez Duarte se construye en el cruce entre la vocación científica, el trabajo silencioso en el Hospital Centenario y la convicción de que desde una ciudad del interior también se puede producir conocimiento con impacto internacional.

Iván es bioquímico, trabaja en el Hospital Centenario y fue seleccionado por la American Society for Microbiology (ASM) como referente de Argentina, para integrar una red internacional de jóvenes profesionales en microbiología.

El gualeguaychuense decidió estudiar bioquímica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) durante el último mes de secundaria.

“Me gustaba la química y la biología, pero sinceramente creo que me enamoraré de la carrera una vez que comencé a transitar el segundo año. En la UNR la carrera bioquímica tiene una fuerte orientación hacia la microbiología, todos los docentes realizaban trabajos de investigación, muchos de ellos reconocidos no solo nacionalmente sino también internacionalmente”, relató Pérez Duarte.

La investigación, llegó a la vida de Iván hace tres años, ya instalado laboralmente en el Hospital Centenario, cuando comenzó a desempeñarse en el Laboratorio de Microbiología. “Hasta ese momento tenía ideas y proyectos que estaban en mi cabeza, pero no había tenido el momento ni la oportunidad de transformarlas en hechos”, expresó.

En 2020, apenas dos semanas antes del inicio de la pandemia de Covid-19, Iván se recibió y en agosto de ese mismo año, ante la necesidad urgente de profesionales para afrontar la fase más crítica de la emergencia sanitaria, comenzó a trabajar gracias a la convocatoria realizada por quien entonces era jefa del Sector Laboratorio, Leticia Siri.

Durante ese período, su rol principal fue la obtención de muestras de sangre de pacientes con Covid o con sospecha de infección.

“Llegaba a realizar alrededor de 40 extracciones diarias, tanto en las salas de internación como en las terapias intensivas, en uno de los momentos más críticos de la pandemia”, recordó sobre sus inicios.

Una vez superada la etapa más crítica de la pandemia, su recorrido profesional tomó otro rumbo. Gracias al acompañamiento de la jefa del sector Microbiología, Josefina Juárez, a quien definió como su mentora, comenzó a desempeñarse de manera específica en las áreas de Bacteriología y Micología.

El reconocimiento internacional llegó a partir de ese recorrido silencioso. Su participación en el programa de la American Society for Microbiology surgió luego de una convocatoria interna entre los miembros de la sociedad. Iván había sido invitado a formar parte de la ASM aproximadamente un año antes, luego de que, en un congreso nacional, se conociera un trabajo de investigación que presentó y que fue premiado. A partir de allí, atravesó un proceso de selección exigente, en el que se valoró un perfil integral: actividad asistencial en el ámbito hospitalario, docencia universitaria y desarrollo de trabajos de investigación.

Finalmente, fue seleccionado como referente de Argentina para las actividades que la ASM desarrolla a nivel internacional.

“Ser elegido implica integrarse a una red internacional de jóvenes profesionales, somos alrededor de 100 en todo el mundo, y recibir formación específica en liderazgo y divulgación de los avances y novedades en microbiología. Además, el rol consiste en actuar como nexo entre la ASM y profesionales, estudiantes e instituciones de Argentina, con especial énfasis en el ámbito local, particularmente en la ciudad de Gualeguaychú. Es un reconocimiento muy importante, pero también una gran responsabilidad: acercar la microbiología a la comunidad, fortalecer la formación académica y promover el desarrollo científico desde el ámbito nacional hacia el contexto internacional”, describió.

Para quienes no están familiarizados con la disciplina, Iván explicó que la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos: bacterias, virus, hongos y parásitos.

“Aunque no se vean, están presentes en la vida cotidiana y, en algunos casos, pueden afectar la salud de las personas. En el ámbito hospitalario, la microbiología es fundamental para diagnosticar infecciones, elegir el tratamiento adecuado, prevenir brotes y controlar la resistencia a los antibióticos. La investigación en esta área permite mejorar los diagnósticos y optimizar tratamientos. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de atención de los pacientes. Hay un impacto directo: Los resultados obtenidos en las investigaciones se traducen en decisiones médicas más precisas y en beneficios concretos para la comunidad”, apuntó.

Desde su experiencia, Iván consideró que este logro contribuye a derribar el mito de que sólo en las grandes ciudades se pueden alcanzar metas internacionales. Está convencido de que desde ciudades como Gualeguaychú también se puede hacer ciencia de calidad, desarrollar líneas de investigación sólidas y generar vínculos con instituciones de primer nivel mundial.

El destacado profesional dejó un mensaje claro a los jóvenes gualeguaychuenses que estudian Bioquímica o carreras afines: animarse y aprovechar que la ciudad cuenta con una universidad pública y de calidad como la Facultad de Bromatología de UNER, que permite formarse sin necesidad de emigrar.

“Es cierto que en las ciudades del interior muchas veces faltan recursos económicos, financiamiento o fundaciones que apuesten de manera sostenida a la investigación científica, y eso representa un desafío real. Ojalá que con este nuevo rol por el cual fui seleccionado, ese paradigma pueda cambiar”, expresó.

Además, Iván está convencido de que “volver a la ciudad después de formarse en ciudades como Rosario, Capital Federal o La Plata, no implica retroceder, sino todo lo contrario: significa regresar con nuevas herramientas, conocimientos y experiencias para aportar al sistema de salud local”.

Desde lo personal, Iván define este reconocimiento como muy importante porque confirma que el esfuerzo realizado desde que se recibió comenzó a dar frutos.

“Siempre tuve el ideal de superarme de manera constante, mantener una mirada optimista y dar lo mejor de mí para fortalecer el sistema de salud local. Si ese trabajo se traduce en mejores decisiones, mejores diagnósticos y, en definitiva, en una mejor calidad de vida para los pacientes, significa que estoy transitando el camino correcto. Al mismo tiempo, implica una gran responsabilidad, porque estoy representando a la Argentina en el ámbito internacional en lo que respecta a la microbiología. Eso refuerza el compromiso de seguir formándome, trabajando con seriedad y aportando desde lo local a una disciplina que tiene impacto directo en la salud de la sociedad”, destacó.

Por último, Iván no dejó pasar desapercibido los pilares que le permitieron llegar hasta este punto: En primer lugar, reconoció el rol que jugó su familia que “confió en mí desde el primer día en que decidí estudiar Bioquímica, acompañándome en cada etapa de la formación y del crecimiento profesional”.

Y, en segundo lugar, el ámbito profesional: “Quiero agradecer especialmente a la ex jefa Leticia Siri, a la jefa del laboratorio Pamela Centurión, y a todo el gran equipo de Microbiología del Hospital compuesto por Josefina Juárez, jefa del servicio; las bioquímicas Georgina Razetto y Judith Bradner; y las técnicas Silvina Leiva y Cecilia Bausero. El trabajo en equipo, el acompañamiento diario y el compromiso con la salud pública son fundamentales para que estos logros sean posibles”.