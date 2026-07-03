Un choque en cadena que involucró a cinco vehículos se produjo este viernes, poco después de las 11, sobre Boulevard Pedro Jurado, frente a la Terminal de Ómnibus de Gualeguaychú. A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales.

La mayoría de los vehículos presentaron importantes daños en la parte delantera y en los baúles como consecuencia de la colisión en serie.

El responsable de la Agencia de Seguridad Municipal, Esteban Izaguirre, explicó que, de acuerdo con las primeras actuaciones, el siniestro se habría originado por una maniobra sin la señalización correspondiente.

"Lo que pasó es que el vehículo que iba adelante no colocó la luz de giro para doblar por calle Santa Rita y se produjo un choque en cadena. Participaron cuatro vehículos, uno se fue del lugar y se quedaron tres, sobre los que se labraron las actuaciones de tránsito para determinar la responsabilidad de cada uno", señaló.

En relación con los controles viales, Izaguirre adelantó que el Municipio se encuentra próximo a implementar nuevas herramientas para controlar que se respeten las normas de tránsito en la zona. "Estamos avanzando, es inminente el comienzo del sistema electrónico de fiscalización de las infracciones", anticipó.