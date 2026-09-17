Una marca con más de dos décadas de trayectoria

Fundado en 1998, JackpotCity es uno de los operadores más antiguos de la industria del casino online. Su llegada oficial a Paraguay se dio como parte de una estrategia de expansión en América Latina, sumándose a un mercado regional que en los últimos años mostró un crecimiento sostenido gracias a marcos legales cada vez más claros para el juego online.

Catálogo de juegos

La plataforma ofrece más de 400 juegos de tragamonedas, además de una sección amplia de juegos de mesa y casino en vivo. Entre las categorías principales se destacan:

Tragamonedas: desde clásicas de tres carretes hasta video slots modernas y juegos con pozos progresivos, incluyendo títulos reconocidos como Mega Moolah, Thunderstruck 2 y Wheel of Wishes.

Juegos de mesa: ruleta, blackjack y otras variantes clásicas del casino tradicional.

Video póker y video bingo: opciones para quienes buscan formatos más estratégicos o casuales.

Casino en vivo: mesas con crupieres reales transmitidas las 24 horas, con formatos tipo "game show" como ruleta con multiplicadores y otras variantes interactivas.

Bonos y programa de fidelización

JackpotCity casino Paraguay ofrece un bono de bienvenida para nuevos jugadores, generalmente distribuido en los primeros depósitos, junto con promociones diarias y sorteos periódicos. La plataforma también cuenta con un programa de fidelización por niveles, que permite a los jugadores más activos acceder a beneficios adicionales y, en los escalones más altos, a un estatus VIP.

Seguridad y métodos de pago

El sitio utiliza cifrado SSL y trabaja con métodos de pago reconocidos como Visa, Mastercard y billeteras electrónicas como Paysafe, priorizando la protección de los datos personales y financieros de los usuarios. El registro pone énfasis en la verificación de identidad, en línea con los estándares habituales de juego responsable y prevención de fraude.

Experiencia multiplataforma

JackpotCity está optimizado tanto para navegador como para dispositivos móviles, permitiendo continuar una sesión desde distintos aparatos con la misma cuenta. Esto facilita que el usuario paraguayo acceda a sus juegos favoritos ya sea desde la computadora en casa o desde el celular en cualquier momento del día.

Juego responsable

Como parte de su compromiso con el juego responsable, JackpotCity ofrece información y herramientas para que los usuarios mantengan el control sobre su actividad de juego, incluyendo límites de depósito y opciones de autoexclusión. El acceso a la plataforma está reservado exclusivamente a personas mayores de 18 años.