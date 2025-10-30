El 12 de enero de 2020, Jacobo Winograd y Silvia Süller sellaron su amistad con una boda simbólica, pero un mes después “firmaron el divorcio” distanciándose para siempre. Si bien no volvieron a tener contacto, el mediático reconoció recientemente que le tiene mucho cariño, y hasta ventiló detalles de la única vez que hicieron el amor.

“No la vi nunca más. Es la número uno de la televisión. La historia del balcón es cierta, lo juro por mi hija que es lo que más quiero en la vida”, expuso al aire de Bondi Live en referencia al encuentro íntimo que tuvieron hace 30 años en su casa de Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Cavia, con la marcha de San Lorenzo de fondo.

“Me cargaba que yo era San Martín y ella Remedios de Escalada, porque ella estaba enamorada de San Martín. Le gustaba, decía que era hermoso. Nos bloqueamos, pero la respeto y le deseo que le vaya bien y que pueda ver a sus hijos y su nieto”, agregó luego.

Por último, dijo que la diva podría vivir como una reina con todo el dinero que facturó, pero que la mala administración le hizo pagar las consecuencias. “No sé en qué se la patinó. La gastó mal, se equivocó. Claudio Ponce le sacó mucha plata en su momento. Tendría que ser millonaria porque fue grosa”, cerró.

De dónde saca plata Jacobo Winograd para llegar a fin de mes

En abril del año pasado, Jacobo Winograd contó su delicada situación económica y explicó cómo hacía para llegar a fin de mes. Con total sinceridad, explicó que no es millonario y que no le sobra el dinero, pero que por lo menos pudo darle la posibilidad de estudio a su hija. “Hice tres libros. Treinta y dos años de televisión. Trabajé en Chile, Perú, Paraguay… Hago monólogos, me contratan”, señaló.

También recordó sus aventuras en el casino y cómo pasó de tenerlo todo a quedarse con los bolsillos vacíos. “Salté la banca. Esa plata me la jugué toda. Era ludópata. Es verdad que arranqué las cortinas del casino de Mar del Plata. Soñaba con el 32, no con una mujer. O con el 29. Yo vivo porque sigo haciendo cosas. De la televisión me sacaron, me censuraron”, cerró angustiado.

Fuente: TN Show.