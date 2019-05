Jaime Benedetti: “En Entre Ríos pagamos el doble de luz que en Buenos Aires”

Asimismo, Benedetti solicitó al gobierno que cese la intervención del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE) para que cumpla con su finalidad, dispuesta en el artículo 2º de la ley provincial 8.916. Según el candidato de Cambiemos, “de acuerdo a dicha norma, el EPRE debe proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; promover la igualdad, el libre acceso, la no discriminación y uso generalizado de los servicios de distribución de electricidad; regular la actividad de distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables; entre otros aspectos en defensa de los usuarios”, detalló. Benedetti sostuvo que “los elevados impuestos aplicados en el territorio provincial y el valor de distribución que impone ENERSA explican las abultadas boletas de luz que pagamos los entrerrianos. El Gobernador, pudiendo, no hace lo que debe hacer para corregir este desfasaje y de paso culpa al gobierno nacional. La empresa, a su vez, gasta sus ingresos en encuestas y en publicidad por las redes para limpiar su imagen”, criticó Por último, opinó que “de acuerdo a las elevadas tarifas que pagamos todos los entrerrianos y que cobra ENERSA, cuyo presidente es nada menos que la misma persona que es titular de la Secretaría de Energía de la provincia de Entre Ríos, queda claro que los derechos de los usuarios no están adecuadamente defendidos en nuestra provincia por el EPRE intervenido por el gobierno. Este es un ejemplo de que usan la energía con meros efectos recaudatorios. No les interesa ni la promoción industrial ni agropecuaria y ni siquiera la defensa de los usuarios domiciliarios. Para cambiar esto y muchas cosas más, trabajamos para que Atilio Benedetti sea gobernador. Entre Ríos necesita más que nunca cambiar de rumbo”, finalizó.