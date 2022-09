El ataque se produjo la noche del jueves cuando Cristina Kirchner llegaba a su departamento de Recoleta, en Buenos Aires. Mientras saludaba a sus seguidores, que se reúnen frente a su hogar hace días para apoyarla en la causa judicial en la que está imputada, un hombre brasileño de 35 años, identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, apuntó con un arma a la vicepresidenta y gatilló dos veces, pero no salió ninguna bala.

“Ya envié una nota. Lo siento”, dijo Jair Bolsonaro al ser cuestionado al respecto durante un acto de campaña en Río Grande do Sul. “Ahora, cuando me apuñalaron, había gente que estaba emocionada. Lo siento, ya hay gente que quiere poner este problema en mi cuenta. Y el agresor... me alegro de que no sabía manipular un arma. Si hubiera sabido, habría tenido éxito en el intento”.

Manifestaciones en todo el territorio de Argentina se desarrollan este viernes con epicentro en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en repudio al atentado fallido que dejó al país en estado de conmoción.

El ataque fue considerado por el presidente Alberto Fernández como el incidente más grave desde el regreso a la democracia en 1983.

La tentativa de magnicidio también fue repudiada por los principales dirigentes de la oposición Juntos por el Cambio (centro-derecha), como el expresidente Mauricio Macri (2015-19) y el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La coalición gobernante Frente de Todos (peronismo de centroizquierda) convocó a marchar a la Plaza de Mayo “con la bandera a defender la democracia” en un día que fue decretado feriado nacional.

“Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada”, afirmó el presidente en una alocución a la medianoche.