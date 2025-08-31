La militancia gualeya se reunió en la sede del Partido Justicialista para respaldar a los candidatos de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Marianela Marclay y Fabiana Leiva.

El presidente del PJ departamental, Sergio Perier, abrió el encuentro y agradeció la presencia de las y los candidatos, y de la militancia del departamento.

Michel remarcó la necesidad de “militar con la esperanza y la convicción de que nuestra propuesta es la única herramienta del pueblo entrerriano para defenderse y frenar el ajuste del gobierno de Milei apoyado y garantizado por Frigerio”. Y aseveró: “El gobierno nos quiere imponer un modelo de país para pocos, y una mayoría sin acceso al consumo y a servicios básicos”.

Bahl, por su parte, señaló que “tenemos que dar una batalla difícil para resistir el ajuste y reconstruir la esperanza, en donde el esfuerzo valga y el mérito se tenga en cuenta, pero nadie quede atrás”.

“Lo que está ocurriendo en Argentina es que le están soltando la mano a las provincias, a los municipios, a los jubilados, a la educación, a la salud, a los docentes y a los policías que son los que nos cuidan. No hubo ajuste de la casta que es lo que votó la gente, sino de la clase media y de una manera violenta”, afirmó.

La candidata a diputada nacional, Fabiana Leiva, manifestó: “Soy médica, trabajo en un hospital público de Concordia y todos los días veo a los jubilados, a los chicos con discapacidad que tienen que volver a hacerse los estudios porque así lo dispuso el gobierno nacional. Creen que las amas de casa no merecen tener una jubilación y están vapuleando el trabajo del Garrahan porque consideran que el derecho a la salud es para el que lo puede pagar. Y nosotros decimos que no, que todos los argentinos tienen derecho”.

Finalmente, expresó: “Jamás vamos a votar en contra de un derecho para un niño, un jubilado, una ama de casa, o de una persona con discapacidad”.