La actriz Shailene Woodley protagonizará y producirá un biopic sobre la icónica cantante Janis Joplin. Este proyecto cinematográfico, que explorará la vida de la legendaria estrella de rock, recibirá un apoyo financiero de $2,5 millones mediante el Crédito Fiscal de California.



Ha sido un gran desafío llevar a la pantalla grande esta cinta debido a múltiples intentos fallidos a lo largo de los años. Nombres como Amy Adams, Zooey Deschanel, Pink y Melissa Etheridge, fueron consideradas en su momento para darle vida a la Bruja Cósmica, pero por diferentes motivos, estas cintas nunca llegaron a ver la luz.



La esperada biopic tendrá un rodaje de 30 días y desembolsará aproximadamente 10 millones de dólares en “gastos calificados”, reportó el medio.



Woodley destacó en un comunicado la importancia de California en la vida de Joplin, siendo el epicentro de una contracultura que hasta el día de hoy tiene un enorme impacto.



“El estado se convirtió en el escenario en el que exploró no sólo el mundo de la música, sino el de su vibrante humanidad (...) Tengo la sensación de que Janis estaría sonriendo de oreja a oreja, bajando por la PCH en su Porsche psicodélico sabiendo que su historia está trayendo oportunidades y financiación a la ciudad y a la gente que tanto significó para ella”, comunicó la estrella.



La actriz también agradeció a los involucrados en este proyecto por hacerlo realidad, reiterando que sólo en California podía desarrollarse una película sobre la artista responsable de temas como “Maybe” y “Peace of My Heart”.



“Gracias al Programa de Créditos Fiscales para Cine y Televisión de la Comisión Cinematográfica de California. Tanto yo como los demás productores de este proyecto creemos que California es el único lugar donde se puede rodar un fragmento de la vida de Janis con autenticidad y veracidad, y estamos muy agradecidos por haber recibido luz verde para hacerlo”.



La Comisión de Cine de California también anunció la asignación de 12 millones de dólares para atraer el rodaje de Suits L.A. (una serie derivada de la popular Suits de USA Network) a la misma ciudad. El show inicialmente filmó su piloto en Vancouver debido a ciertos incentivos fiscales.



Este movimiento es parte de un programa de $150 millones diseñado para incentivar la construcción de nuevos estudios de grabación. En esa misma línea, se espera que Suits L.A. genere 175 empleos para el equipo técnico durante 96 días de filmación.

En contexto, otro show de la NBC, Quantum Leap, fue el único otro beneficiario del programa de estudios hasta ahora, recibiendo $24 millones antes de ser cancelado tras dos temporadas. De los $150 millones originalmente destinados al programa, aún quedan $114 millones disponibles para futuros proyectos.



Janis Lyn Joplin nació en Port Arthur, Texas el 19 de enero de 1943 y con el tiempo se convirtió en un ícono del rock y blues y un símbolo de la contracultura hippie de los años 60. Falleció a la temprana edad de 27 años en Los Ángeles, California, el 4 de octubre de 1970, solo unas semanas después que otro grande de la música, su amigo Jimi Hendrix, también lo hiciera a los 27 años.



Janis es recordada no solo por su poderosa voz y presencia escénica, sino también por ser considerada por la crítica especializada como una de las artistas más influyentes de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll.



Joplin nació en una familia trabajadora; su padre, Seth Joplin, trabajaba en una refinería y su madre, Dorothy East, había destacado cantando en su instituto. Desde temprana edad, su familia notó que Janis demandaba más atención que sus otros dos hermanos menores, Laura y Michael. Su madre describió a Janis como infeliz e insatisfecha, remarcando que la relación familiar era muy complicada.