Japón convirtió el partido número 1000 de la historia de los mundiales en una demostración de personalidad. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu goleó 4-0 a Túnez en Monterrey y quedó bien posicionado de cara a la última fecha del Grupo F. Durante todo el encuentro, las condiciones las impuso el seleccionado asiático, con la única excepción del comienzo del segundo tiempo, cuando el conjunto africano tuvo un poco más la pelota pero sin capacidad de traducir la tenencia en peligro.

Los nipones golpearon desde temprano: Daichi Kamada abrió el marcador a los tres minutos. Desde entonces, el desarrollo quedó marcado por el dominio japonés, ante un rival que llegaba obligado a reaccionar después del 5-1 sufrido frente a Suecia y del cambio de entrenador en plena cita mundialista.

La diferencia pudo haber sido incluso mayor antes del descanso. El arquero tunecino Aymen Dahmen sufrió varios embates y sacó una pelota prácticamente sobre la línea. Sin embargo, la resistencia se quebró otra vez a los 28 minutos, cuando Ayase Ueda recibió afuera del área y lanzó un remate cruzado para el 2-0.

La goleada terminó de construirse en la segunda parte. Junya Ito marcó el tercero tras una jugada en la que con dos pases lograron dejarlo solo contra el arquero. Más tarde, Ueda convirtió el cuarto, esta vez con un cabezazo preciso al segundo palo, por encima de los defensores tunecinos.

De esa manera, Japón acumuló cuatro puntos, lo que lo ubicó en la cima del grupo F junto a Países Bajos, mientras que Suecia suma tres unidades y Túnez permanece sin puntos antes de la última ronda de partidos de esta fase.