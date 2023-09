Javier Lenciza no pierde la calma habitual, ni siquiera el día después de haberse consagrado campeón. El DT de Deportivo Urdinarrain no pierde su andar sereno, analiza cada respuesta y entrega definiciones cortas pero claras, al momento de catalogar el título alcanzado con la entidad Azul.

“Hemos trabajado muy bien, desde que asumimos en enero nos propusimos objetivos cortos y medianos en el plazo, que afortunadamente hemos podido cumplir. Primero ganamos la Copa Gualeguaychú, que nos otorgó la clasificación para la Copa Entre Ríos, luego el desafío fue mayor, porque el Apertura es el torneo largo y al que todos los equipos aspiran ganar. Lo hicimos con tres fechas de anticipación, aunque eso no indica que haya sido un torneo sencillo, por el contrario, tuvimos un arranque parejo y cuando pudimos acomodarnos, metimos una racha de nueve partidos consecutivos que nos acomodaron como punteros”.

También Lenciza dijo que “aunque parece una frase recontra hecha, el verdadero artífice de todo esto son los jugadores, el gran grupo humano que formamos, con varios jugadores que ya vienen hace un tiempo en Deportivo, otros que se fueron sumando y un importante camada de jugadores jóvenes salidos de las inferiores que se acoplaron de buena forma”.

Sobre los secretos del campeón, el DT talense no dio demasiadas vueltas y aseguró que “todos los jugadores entendieron que el desafío era muy importante, supieron adecuarse a lo que propusimos con el cuerpo técnico, fueron profesionales en todo momento, pero no tuvimos situaciones en las que hubiera que cambiar el rumbo que nos habíamos trazado. Es cierto que contamos con jugadores de experiencia, muchos de ellos con paso por Juventud Unida u otros equipos que compitieron a nivel nacional y conocen el fútbol que nos gusta jugar a nosotros. Entonces, cuando todos los jugadores muestran predisposición para entrenar y en el momento de jugar, lo hacen como lo hizo Deportivo, no digo que sea más fácil el trabajo, pero se simplifica mucho el día a día, porque los jugadores entienden por dónde queremos transitar”.

Sobre los desafíos próximos, el entrenador clarificó el panorama. “Nosotros sabíamos que ganando la Copa Gualeguaychú, clasificábamos a la Copa Entre Ríos, que era el primer objetivo. Ganando este Torneo Apertura, conseguíamos la clasificación para el Regional Amateur 2024. Esos objetivos se cumplieron, ahora nos propondremos poder ganar el Clausura, para ganar la Triple Corona y campeonar en todos los torneos de la temporada, además de afrontar la Copa Entre Ríos con el objetivo de poder ser protagonistas”, señaló, añadiendo que “el club está preparado para poder jugar un Regional Amateur, más ahora que desde AFA envían un dinero importante a las Ligas que tienen equipos participando. Creemos que nuestro momento es en 2024, donde tendremos un trabajo tanto deportivo como dirigencial consolidado como para poder afrontar un desafío muy importante como es un torneo de alcance nacional y que otorga un ascenso al Federal A”.