El gualeguaychuense Javier Mendoza cierra un capítulo importante en su vida y le pone punto final a su carrera como árbitro profesional, que lo tuvo desde 1989 hasta la actualidad dirigiendo Liga Nacional o la principal categoría de ascenso, que hoy es la Liga Argentina, pero que con el correr de los años fue mutando de nombre.

Ahora ElDía se comunicó con el referí de 60 años para conocer como vive las horas previas a un partido muy especial: su última función en LNB, en un interesante juego que animarán Boca Juniors y Regatas de Corrientes y que será televisado en vivo por la señal de DSports, desde las 20 horas.

“Con mucha ansiedad y sensaciones encontradas, ya desde hace unos varios días que sabía que era mi último partido como profesional. El pasado jueves 25 terminé de cerrar mi desvinculación con la AdC (Asociación de Clubes), con quien acordamos en buenos términos”, indicó Mendoza.

Javier se inició en el arbitraje cuando apenas tenía 15 años allá por 1977 y doce años después, en 1989, empezó a dirigir Liga Nacional y lo que fue la vieja Liga B, Torneo Nacional de Ascenso y actualmente Liga Argentina.

Consultado sobre lo que destaca en su más de tres décadas como árbitro en la élite del básquet argentino, expresó: “Lo que rescato es que conocí un montón de gente, muchos lugares, grandes personas y compañeros, pero sobre todo el reconocimiento a la persona. Eso es lo que resalto”.

“No es fácil estar tanto tiempo, hay que mantenerse, porque por ahí llegar es difícil, pero mantenerse lo es aún más, porque tenemos que superar dificultades y a mí me tocó atravesar momentos duros en mi vida”.

En ese momento, Javier abrió su corazón. “La vida siempre me puso dificultades en el camino y las logré superar. Primero superé una astenia grave cuando mi hijo tuvo una enfermedad neuromuscular. Estuve un tiempito de seis y ocho meses sin dirigir y logré superarla. Después, en noviembre de 2015, por controles médicos que me hago todos los años, una vez cada seis veces, se me descubrió un cáncer. Lo afronté y en hoy día puedo decir que me operé y lo gané. O sea que ya no le puedo pedir más a Dios y a la vida. Me ha dado todo y la coronación será este jueves con toda mi familia, que es la que me bancó siempre”, reveló.

“Ellos siempre estuvieron al pie del cañón, sobre todo mi señora y mi hijo, porque me ausenté a entrega de boletines, fiestas de la escuela, cumpleaños y a otros momentos importantes. Estos últimos 35 años fueron para el básquet y no para ellos”, añadió.

Sobre su vida a partir del viernes, ya retirado como árbitro profesional, Javier Mendoza, con dejo de nostalgia, señaló: “va a costar, pero voy a tratar de seguir ocupando el tiempo, dirigiendo acá con los chicos de la liga local. Además, voy a arrancar el segundo con mi escuelita, sigo junto a la Asociación de Básquet y tengo un proyecto en vista a futuro también, para brindarle al básquet todo lo que ese deporte me dio; lo poquito que le puedo llegar a dar, a lo mucho que el básquet me dio, porque a mí me formó, me educó y me dio un nombre. Y eso yo no me lo olvido”.