Este domingo, ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei no solo abrirá un nuevo período de sesiones ordinarias, exhibirá sus últimas victorias políticas y prometerá más y profundas reformas.

Tras el final de las extraordinarias en el que el oficialismo cosechó triunfos clave para el Gobierno, desde la Reforma laboral hasta la ley de inocencia fiscal, pasando por el Presupuesto, la ley penal juvenil y la media sanción de la ley de Glaciares, el mandatario desembarca en el Congreso convencido de que lleva las muestras de la gobernabilidad que el FMI, el mercado y los delegados de Donald Trump le exigían. Con un paquete de anuncios bajo la manga, algunas sorpresas, críticas a industriales y la mira puesta en su reelección, el Presidente se prepara para viajar a Estados Unidos para exhibir resultados y proyectos que terminen de seducir a inversores, todavía esquivos.

El Presidente hablará otra vez a las 21 horas desde el Congreso en un discurso transmitido por cadena nacional. El operativo de seguridad alrededor del Palacio Legislativo será más importante después de que Milei elevara el alto el nivel de seguridad en todo el país tras el ataque de Israel y Estados Unidos, principales aliados de su gobierno en política exterior, a Irán.

Al igual que en 2025, buena parte de la oposición más dura pegará el faltazo. El bloque de senadores del peronismo no será de la partida y diputados de las provincias se ausentarán con la excusa de asistir a la inauguración de las sesiones en sus respectivos distritos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof ya dejó saber que no dirá presente. Lo mismo ocurrirá con los otros 4 mandatarios provinciales que explicitaron su rechazo a la Reforma laboral: Ricardo Quintela (La Rioja); Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Ese vacío no opaca el apoyo transversal de una decena de mandatarios provinciales que le permiten al Gobierno apoyo para sus proyectos en las dos Cámaras y acercarse a los dos tercios en el Senado, clave para completar los cargos sensibles en la Justicia, uno de los temas a los que hará alusión el Presidente en un discurso que se prevé de alrededor de 45 minutos.

Las vacantes en la Corte Suprema pueden esperar: el Gobierno está más interesado en completar 50 puestos sensibles en la Justicia Federal, aunque hace dos años, cuando negociaba con el kirchnerismo los frustrados desembarcos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en el máximo Tribunal, pretendía llenar 150 de las 300 vacantes.

Entre los gobernadores cercanos a la Rosada también habrá faltazos, pero por otros motivos. Algunos participarán de la cumbre minera en Canadá que comienza el martes. Buena parte de los aliados coincidirá con el Presidente y empresarios argentinos en la Argentina Week en Nueva York, las jornadas para promocionar los activos nacionales y las oportunidades de inversión que organizan el Consulado y el JP Morgan.