El presidente Javier Milei apuntó este viernes contra el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, Rodrigo Valdés.

“Hubo complicidad con el gobierno anterior, avalaba todo lo que hacía (Sergio) Massa”, señaló en referencia a las “bombas que dejaron plantadas para que le exploten” a su gestión, al tiempo que remarcó que está “sobrecumpliendo todo lo pedido” por el organismo internacional.

El descargo del jefe de Estado se produjo en una entrevista con el canal de streaming Neura, donde afirmó que Valdés “no quiere que a Argentina le vaya bien”. Pese a ello, Milei manifestó que ellos “siguen adelante” y remarcó que él habla directamente con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

“Al asumir nos encontramos con la peor crisis de la historia argentina”, afirmó el Presidente. Y añadió: “El sistema colapsó, por eso ganamos nosotros. La gente optó por un cambio de modelo”.

“El gobierno anterior nos dejó puestas varias bombas. Esperaban que explotáramos rápidamente y tomar el poder en enero”, aseguró Milei. “Pensaban que éramos libertarados, no libertarios”, ironizó.

“El cepo es una porquería y hay que eliminarlo, pero todavía no se puede levantar”, explicó el jefe de Estado. “Esta semana querían meter el dólar en $1.800, por eso están re calientes”, indicó. “Metieron dos ataques de corridas cambiarias y no pudieron”, agregó.

“Hasta que no vea la inflación en 0, no paro”, digo el Presidente y manifestó que está “acelerando el ritmo de la política monetaria”. “Una vez que alcance esa meta, libero todo”, prometió.

“No estoy mal con Macri, tengo la mejor con él”

El Presidente negó cualquier tipo de malestar con el titular del PRO, Mauricio Macri, pese a los trascendidos por un presunto destrato en la firma del Pacto de Mayo. “Tengo la mejor con él. Uno no tiene que ser injusto. La primera semilla del cambio la plantó él”, manifestó sobre el exmandatario.

Días atrás, referentes del PRO cercanos a Macri deslizaron que no había sido valorada su presencia en Tucumán, aún cuando había viajado casi de urgencia desde Europa, por pedido expreso del Gobierno.

Con las elecciones legislativas del 2025 en la mira, Milei no descartó conformar alianzas políticas. “Uno no puede ser ingrato en la vida”, dijo. Y añadió: “Así como reconozco los méritos de Macri y Espert, no voy a dejar de reconocer a los que ayudaron en esto”.

Fuente: TN