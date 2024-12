El jefe de Estado se refirió por primera vez a la polémica en torno al debate del Senado que terminó con la remoción del dirigente entrerriano. Aseguró que la Vicepresidenta fue notificada del viaje a Italia “48 horas antes de la sesión”. Al mismo tiempo, la defensa del ex Senador entrerriano interpuso un amparo para tratar de recuperar su banca.

Javier Milei habló por primera vez de la polémica sesión del Senado en la que se expulsó a Edgardo Kueider, el dirigente entrerriano peronista que fue detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. El Presidente fue tajante en su definición y apuntó directamente contra Victoria Villarruel: dijo que la vice sabía “48 horas antes de la sesión” del viaje presidencial a Italia y que no debió haber estado ocupando la titularidad de la Cámara alta.

“En el momento en que yo entro de viaje automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del Ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera”, dijo el Presidente en diálogo con Luis Majul por El Observador.

En sintonía con esto, el mandatario detalló: “Lo que puedo notificar y verificar es que Villarruel fue informada. Se le comunica que voy a estar de viaje el martes. Estaba informada 48 horas antes de la sesión. La Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel así que también fue notificada la secretaria. El jueves que viajé, Adorni confirmó que yo estaba viajando a Italia a eso de las 12/12.30. Eso fue diseminado por todos los medios. Cuando yo termino de firmar, el escribano general de la Nación la llama a Villarruel y como no contestaba le escribieron a la secretaria y tampoco contestó. Habían sido notificados el día martes. ¿Por qué no se puede hacer lo que hizo? Argentina tiene un sistema republicano de gobierno, de pesos y contra pesos. El Ejecutivo no se puede meter con el Legislativo ni viceversa. Lo mismo pasa con el judicial”.

Sin embargo, desde el despacho de Villarruel sostienen que nunca fueron anoticiados de la partida de Milei y que no fue hasta pasadas las 19 horas en la que el escribano general del Gobierno se acercó para hacerle firmar el cambio de posición por viaje.

A raíz de esto, Milei fue consultado por la iniciativa de Ficha Limpia que quedó trunca en la Cámara de Diputados: “Yo soy impulsor de Ficha Limpia. Hay cuestiones que pasaron en la sesión y cuestiones técnicas. En la sesión se sabía que no daban los números. Algunos de nuestros diputados, casi en un error infantil, se fueron. Pero si a los que había le suman los nuestros, tampoco se llegaba. Nadie dice que de Juntos por el Cambio faltaron 12. Y después hay algunos que, como fueron perseguidos políticamente, no les gustaba el proyecto. Cuando pasó esto, hablé con Lospennato y le dije ‘hagamos un proyecto nuevo’. Mi link, porque no soy una persona que sabe de Derecho, es con Luis Petri. Queremos Ficha Limpia con fair play, porque lo que pretendemos es que los chorros no estén adentro de la política”.

Y continuó: “El proyecto como está ahora, deja afuera a los buenos y mete a los chorros. Va en contra del objetivo de los argentinos que es sacar a los chorros. Hagamos un proyecto que contemple las trampas electorales que va a usar esta gente para evitar competir a los que pueden ganar”.

Kueider presentó un recurso de amparo para ser restituido

En un intento por mantener su puesto en el Senado de la Nación, Edgardo Kueider presentó un recurso de amparo tras ser expulsado de la Cámara Alta. La decisión de su exclusión fue tomada por una amplia mayoría de 61 votos a favor, sólo 5 en contra y una abstención. La situación se complica por el hecho de que Kueider se encuentra detenido en Paraguay, acusado de contrabando.

El recurso fue presentado en las primeras horas del viernes por su abogado, Maximiliano Ruiz, en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº6, Enrique Lavié Pico. Al igual que Milei, la defensa de Kueider argumenta que el proceso de expulsión fue irregular. Según ellos, la sesión en la que se votó su expulsión fue presidida por Victoria Villarruel, quien, debido al viaje del presidente Javier Milei, debería haber estado ejerciendo el rol de Presidenta de la Nación, algo incompatible con el rol de comandar la sesión en la Cámara Alta.

La controversia se centra en la legalidad del procedimiento seguido para la expulsión de Kueider. La defensa sostiene que la presidencia de Villarruel en la sesión del Senado podría haber violado normas establecidas, lo que pone en cuestión la validez de la votación. Este argumento es clave en el recurso de amparo presentado, que busca revertir la decisión y permitir que Kueider retenga su banca.

La situación de Kueider en Paraguay añade complejidad al caso. Su detención por cargos de contrabando fue un factor determinante en la decisión del Senado de expulsarlo, pero su defensa insiste en que el proceso seguido no fue el adecuado. La resolución de este recurso de amparo podría tener implicaciones significativas no sólo para Kueider, sino también para el funcionamiento y la percepción pública del Senado.

Mientras tanto, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso el allanamiento de los despachos que Kueider ocupaba como senador, tanto el que está ubicado en el tercer piso del Palacio Legislativo como el que está en el anexo de la Cámara, en el edificio conocido como La Caja -por su dueño anterior, la empresa de seguros-.

El jueves, mientras transcurría la sesión, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, dispuso que se precintara el despacho del Anexo y colocó una custodia en la puerta del despacho del Senado. Aunque no había sido un pedido explícito del juzgado de Arroyo Salgado, la titular de la Cámara Alta tomó la decisión “para preservar las pruebas”.

Esta medida también generó controversias porque mientras se realizaba el procedimiento, Kueider seguía siendo Senador de la Nación y, por lo tanto, tenía fueros que preservaban su espacio de trabajo.

Arroyo Salgado ordenó una serie de allanamientos relacionados con otra causa anterior en donde se investiga a Kueider por corrupción. Durante ese operativo se realizaron en conjunto 12 allanamientos y se espera que durante la jornada de hoy la Policía Federal haga lo mismo en los espacios que utilizaba el correntino tanto en el Congreso de la Nación como en el Anexo.

La decisión judicial podría llevar a tener que volver a realizar la sesión, algo que para el oficialismo sería un nuevo problema. La Libertad Avanza buscó durante toda la tarde contener la expulsión de Kueider y votar una suspensión hasta el 1 de marzo. Sin el acompañamiento de los radicales ni del PRO -11 de los 12 de la UCR votaron por la expulsión y 4 de los 7 del PRO- desistieron y terminaron acompañando al kirchnerismo votando la salida del ahora ex senador.