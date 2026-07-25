Javier Milei dio este sábado su apoyo rotundo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro en Brasil, quien esta tarde fue presentado como el postulante del Partido Liberal, el principal espacio que competirá en las elecciones del 4 de octubre contra el presidente Lula da Silva, que busca su cuarto mandato.

El mandatario argentino participó de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) y realizó un fuerte discurso con ataques directos contra su par brasileño. “Ladrón”, “presidiario” y “totalitario” fueron algunos de los términos que utilizó para aludir a él de manera indirecta. En el Palacio do Planalto -la sede del Poder Ejecutivo de Brasil- avisaban en la previa que iban a estar atentos a esta alocución y que esperaban que el libertario no cruzara una línea roja: la de realizar ataques personales contra su presidente.

Pese a la advertencia, Milei no se guardó nada. “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. ¿Por qué se ve amenazado? Porque hay alguien que está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro. Confiamos en tí para lograr parar a la basura socialista“, asestó.

Para enfatizar la importancia de los comicios en Brasil, Milei pidió luchar contra el socialismo porque “esa vía es siempre y en todo lugar el camino al totalitarismo”. Uno de los segmentos más fuertes del discurso fue cuando habló sobre la decisión judicial del juez Alexandre de Moraes, que le impidió poder pasar por Brasilia a visitar al expresidente: “Para colmo, la basura calva no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado”.

“Brasil va camino a una crisis de deuda derivada de que Lula no hizo el ajuste fiscal que la situación demandaba y ahora la está empeorando para tener chances para ganar. Es decir, el despilfarro, tarde o temprano, se paga y esperemos que lo pague aquel que lo causó perdiendo en las urnas en octubre”, marcó, en otra de las partes en las que criticó la gestión del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Milei fue la última persona en hablar antes de que lo hiciera el mismo Bolsonaro, que en un momento de la alocución sacó unas tijeras en tamaño grande, una reversión brasileña de la motosierra que el libertario utilizó en la campaña del 2023. “Prepárense para una gran batalla. Vamos para adelante, Flávio, hagan Brasil grande nuevamente”, concluyó el Presidente.

La reacción en Brasil

La visita provocó malestar en el Palacio do Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño. “El Presidente va a llegar a Brasil en un momento muy duro para el candidato que apoya”, dijeron fuentes brasileñas a los medios argentinos.

En el entorno de Lula sostienen que las actitudes de Milei en los últimos años empujaron a la relación bilateral a uno de sus puntos más bajos. Desde que ambos coinciden como presidentes, no mantuvieron reuniones mano a mano fuera de instancias formales del G20 o el Mercosur.

En el oficialismo brasileño interpretan el respaldo explícito del libertario al principal adversario de Lula como una injerencia en la política interna del país. Aun así, toleran esas demostraciones porque consideran que los niveles de adhesión de Lula siguen por encima de los de Bolsonaro.

Una fuente del Poder Ejecutivo brasileño fijó además una única línea roja: que Milei avance con ataques personales contra Lula. Hasta hoy, eso no había ocurrido.

El escenario que encontró Milei en Brasil es el de una campaña cuesta arriba para Flávio Bolsonaro. Thomas Traumann escribió en O Globo que Bolsonaro desaprovechó el Mundial para ordenar sus conflictos internos con Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas y Nikolas Ferreira, además de no ofrecer una explicación convincente sobre los más de 65 millones de reales que recibió del banquero Daniel Vorcaro, un episodio que golpeó la campaña.

Las encuestas publicadas por medios brasileños ubican a Lula al frente en casi todos los escenarios de segunda vuelta. Un sondeo de AtlasIntel/Bloomberg del 1 de julio mostró una ventaja de 48,8% para Lula contra 42,3% para Flávio.

Al mismo tiempo, el Partido de los Trabajadores trabaja para aislar al Partido Liberal de eventuales aliados. Operadores de ese espacio conversaron con dirigentes de Republicanos, União Brasil y PP para alejarlos de un acuerdo formal con el PL, y ya obtuvieron un primer resultado: el PP le comunicó a Flávio que se mantendrá neutral.

El valor de esos partidos está en el tiempo de publicidad televisiva. En 2022, la coalición de Jair Bolsonaro incluía a PL, PP y Republicanos, una combinación que le daba una presencia dominante en los medios.

Las negociaciones del PT comenzaron hace unos dos meses con la participación de Edinho Silva y luego avanzaron con el ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães. El objetivo es sellar un pacto de no agresión que permita a los partidos de centro conservar margen de maniobra ante un eventual cuarto mandato de Lula sin integrarse formalmente al oficialismo.

El escándalo conocido como “Dark Horse” y la caída de Flávio en los sondeos aceleraron ese distanciamiento. União Brasil y Republicanos cuestionaron errores de la precampaña y el aislamiento del candidato del PL, mientras que Republicanos, presidido por el diputado Marcos Pereira, todavía no definió su postura y tiene plazo hasta el 1 de agosto, aunque su ala del nordeste rechaza una alianza por temor a perder votos en estados de tradición lulista.

Milei, que conoce a Flávio Bolsonaro desde hace años, llegó a San Pablo con la intención de darle respaldo internacional en uno de los tramos más delicados de su candidatura. El viaje es, además, el primero de una secuencia más amplia: la próxima semana irá a Bogotá para la asunción de Abelardo de la Espriella, luego hará escala en Lima para la asunción de Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú, y también se evalúa una reunión privada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Fuente: Infobae