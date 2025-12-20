El presidente Javier Milei viajará este sábado a Foz de Iguazú, Brasil, para dar el presente en la Cumbre del Mercosur pese a que el acuerdo del bloque regional con la Unión Europea se pospondrá para el 2026.

Según se supo, el mandatario resolvió dar el presente en el intercambio que tendrá como anfitrión su par de Brasil, Luiz Inacío Lula da Silva, pese al enfrentamiento ideológico y al anticipo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) de vetar la decisión del Congreso Nacional de reducir la pena de Jair Bolsonaro de 27 a 5 años de prisión, acusado de un intento de golpe de Estado.

Durante su participación en el debate, que tendrá lugar desde el mediodía, el libertario planteará la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y rompa con las reglas internas que limitan los entendimientos con el resto de los países.

Pese a las expectativas abiertas por la firma del entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea, finalmente el acuerdo se aplazará por determinación del bloque de Europa hasta el mes de enero.

Francia e Italia se mostraron reticentes a algunos puntos del articulado que esgrimieron atentan contra “los intereses de los agricultores” y “la soberanía alimentaria del continente".

La visita del mandatario se dará también luego de la polémica abierta luego de que Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, cuestionara un posteo en el que Milei celebró el triunfo del reciente electo en Chile, José Antonio Kast, con una imagen que representaba el norte del continente como una villa miseria.

“El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país”, sostuvo a través de su cuenta de X, y sumó: “Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio”.

En Casa Rosada habían anticipado la posibilidad al sostener que el tan ansiado entendimiento con la Unión Europea, que lleva ya al menos 20 años en vilo, encuentra resistencia en algunos países europeos.

“No soy optimista. No porque no estemos a favor, obvio que queremos poder comerciar libremente, pero encontramos resistencia en Francia e Italia”, supo plantear una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Sin embargo, reveló además que el libertario asistirá con un discurso en el que insistirá con la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y elimine la reglamentación que limitan los entendimientos con el resto de los países.

“La idea es que vuelva a plantear las bondades de libre comercio y la necesidad de que los países integrantes puedan abrirse comercialmente”, precisaron por los pasillos de Balcarce 50.

Fuente: Noticias Argentinas