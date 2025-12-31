El presidente Javier Milei avanza en la organización de una cumbre de derecha que aspira a congregar en Argentina a mandatarios y figuras políticas, regionales e internacionales, alineadas con la lucha ideológica contra el socialismo y el movimiento woke.

El objetivo central de este encuentro sería forjar una alianza estratégica que contrarreste la influencia de lo que Milei considera como dictaduras de América Latina, tales como las de Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela); así como gobiernos democráticos que son de un signo ideológico diferente al libertario, tales como Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México) y Yamandú Orsi (Uruguay).

“Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del Siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato mentiroso, engañoso para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población, si todos los lugares en donde lo aplican es un fracaso”, marcó Milei este martes en diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer, de la cadena CNN en Español.

También reconoció que está trabajando en un bloque de líderes de la centroderecha hacia la derecha. “No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando. Estamos intentando hacer un bloque para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del Siglo XXI o de los woke, ni hablar de las versiones más extremas”, marcó.

El proyecto, que por ahora se encuentra en una fase preliminar, prevé una convocatoria para el año 2026 en territorio argentino. Aunque está la idea de hacer un cónclave iniciático para este grupo, Milei le confirmó a Infobae que todavía no hay una fecha prevista para la realización del bloque.

Se supone que antes debe terminar de conformarse la composición final del grupo, la estructura de la organización y la dinámica con la que funcionará.

Por el momento, se sabe que buscarán manejarse con un posicionamiento en sintonía con la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Desde la administración libertaria insisten en que Milei emerge como “el líder natural” de este posible bloque ideológico y que el evento buscaría sumar a José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú). Tanto Bukele como Milei mantienen un vínculo fluido, lo que favorece la articulación regional planteada por el presidente argentino.

Entre los líderes mencionados, Milei ya logró concretar varias reuniones bilaterales en los últimos meses. Estos encuentros buscaron fortalecer los lazos y asentar las bases de una colaboración que trascienda lo institucional, orientada a consolidar un frente común con eje en la defensa de la propiedad privada y el capitalismo. El mandatario incluso visitó diferentes países de la región con esa intención, posicionándose como referente del bloque conservador en el escenario sudamericano.

En la reciente Cumbre del Mercosur celebrada el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Milei se dirigió a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con una visión definida sobre el rumbo de la región. Expuso: “La nueva Sudamérica llega desde el futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”.

En la reciente cumbre de jefes de Estado del Mercosur realizada en Foz de Iguazú, Milei respaldó la postura de Estados Unidos frente a Nicolás Maduro, mientras Lula da Silva buscó un diálogo directo con Trump para impedir una posible invasión a Venezuela, a la que calificó como una “catástrofe” para la región. Las posturas opuestas de los presidentes de Argentina y Brasil pusieron en primer plano la división política en Sudamérica.

La administración radicada en Casa Rosada sostiene que los recientes cambios políticos en Sudamérica reafirman la oportunidad de este proyecto.

Tras la elección presidencial en Chile, que consagró a José Antonio Kast con un 60% de los votos tras imponerse en la segunda vuelta frente a Jeannette Jara, Milei celebró públicamente el “cambio de rumbo” en varios países de la región.

De hecho, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que afirmó: “La izquierda retrocede. La Libertad Avanza”. En ese posteo, diferenció a Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina como exponentes del progreso, en contraste con las representaciones de Brasil, Colombia y Venezuela.

Fuente: Infobae