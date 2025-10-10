Javier Milei se refirió por primera vez al acuerdo alcanzado con Estados Unidos por un swap de 20 mil millones de dólares, que se anunció este jueves luego de largas tratativas de Luis Caputo en Washington con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump.

“Hoy es un gran día para el futuro económico de nuestro país. Ayer, hemos logrado un apoyo histórico de EEUU para proveernos de estabilidad en estos momentos de turbulencia política. El rumbo que tomamos desde 2023 ha valido el reconocimiento del mundo entero. El coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de occidente”, comenzó el Presidente durante un discurso en Sidersa, una siderúrgica de San Nicolás.

Y agregó: “Estados Unidos ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento en el que las fuerza del pasado luchan para arruinar el futuro. Este respaldo es histórico para nuestras naciones y de una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar. Confío en que será un hito fundacional de esta nueva era que como país estamos comenzando y nos permitirá avanzar en la construcción de la Argentina que estoy convencido que todos deseamos".

Además, resaltó los anuncios de las inversiones del acuerdo YPF-ENI y de OpenAI, que en conjunto representan “un total de 55 mil millones de dólares”. Luego, como parte de lo que denominó Plan Argentina Grande Otra Vez, adelantó sus proyectos de promover una reforma laboral y otra tributaria.

El Presidente anunció un proyecto de reforma laboral, que apunta a la modernización de los convenios de trabajo. “Necesitamos un marco jurídico en lo laboral claro, simple y predecible. Un marco que deje de ser un obstáculo para la contratación, para pasar a ser una herramienta para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad”, comenzó su exposición.

Y explicó: “Pretendemos impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo. El objetivo es impulsar nuevas negociaciones colectivas que adecúen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años”.

Por otro lado, Milei indicó que “esta reforma laboral está orientada a terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio, que ha redundado en que no se genere un solo puesto de trabajo genuino en los últimos 15 años”.

Luego, brindó detalles del plan que impulsa, que incluye la posibilidad de cobrar salarios en dólares. “Dinamizar el mundo del trabajo es algo que va a mejorar la situación para todos, haciendo que más empresas se animen a invertir en Argentina”, consideró.

A continuación, el jefe de Estado adelantó que impulsará una reforma tributaria “que tenga como norte la simplificación de impuestos".

“Vamos a buscar eliminar cerca de 20 impuestos que entorpecen a la economía argentina sin tener un impacto recaudatorio”, adelantó.

Para Milei, “Argentina tiene un problema de informalidad muy grande, y por ello distribuye ineficientemente la carga fiscal del Estado”.

“Todo esto es tan solo la primera etapa de las reformas que queremos llevar adelante ni bien se constituya el nuevo Congreso, y por primera vez en 25 años aprobarlas será posible, dado que el próximo Congreso será indudablemente más reformista que el actual. Lo digo principalmente por las decenas de diputados y senadores que La Libertad Avanza va a sumar, pero también porque sabemos que por fuera de los inadaptados de siempre, que piensan que la economía se soluciona haciendo la danza de la lluvia, hay muchos diputados y senadores que sin pertenecer al partido de gobierno comparten el destino de país al que conducen estas reformas”, expresó el Presidente, confiado en obtener buenos resultados el próximo 26 de octubre.