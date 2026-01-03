Javier Milei celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el líder de la Casa Blanca, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

A la reacción del presidente argentino le siguió la de la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que escribió un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase: "Venezuela será libre".

El anuncio de Trump señaló que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

El ataque contra Venezuela se produce horas después de que la Cancillería argentina recomendara este viernes a sus ciudadanos no viajar al país caribeño debido a la "grave situación" que afronta el país y a las "detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros".

Milei y Maduro mantuvieron una fuerte rivalidad desde la asunción del libertario en diciembre de 2023 y mantuvieron numerosos cruces tanto retóricos como diplomáticos en torno a cuestiones como la detención de un gendarme argentino en Venezuela en diciembre de 2024, la expulsión de diplomáticos argentinos de Caracas tras las denuncias de fraude electoral, y la solicitud del régimen venezolano de una orden de captura contra Milei, entre otras.

Fuente: Clarín.