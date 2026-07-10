El presidente Javier Milei cargó contra la oposición en el Congreso, a los que acusó de querer efectuar "un golpe de Estado", y confirmó la agenda de viajes por la región, que incluye el paso por Brasil, Ecuador, Perú y Colombia.

"Es todo una cuestión del sistema. Me parece una irresponsabilidad que el Congreso, alegremente, vota gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerlo un golpe de estado, y no dice de dónde se va a financiar", arremetió el mandatario en declaraciones a Radio Now.

Asimismo, destacó los hitos de su administración, y subrayó que logró reactivar la economía. "Logramos todo lo que logramos a pesar de la oposición destructiva, de los periodistas, de los empresarios que quisieron romper el modelo, de los que intentaron un golpe de Estado, de los economistas que llamaban al fin del mundo", afirmó.

"No lo logramos nosotros, lo lograron los argentinos. A pesar del clima horrible que armaron, en el mes de octubre sacamos 41% de los votos, eso en una elección nacional hubiera sido ganar en primera vuelta", agregó además.

En otro pasaje de la entrevista, el mandatario contó que viajará el 25 de julio a Brasil para respaldar la candidatura del senador Flavio Bolsonaro, que competirá en las elecciones presidenciales contra Luiz Inacio Lula da Silva el 4 de octubre. "El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", expresó además.

Por su parte, contó que dará el presente en la inauguración de la Exposición Rural 2026 que le pidió a su titular, Nicolás Pino, que lo postergue para el 26 de julio por cuestiones de agenda.

Por último, también reconfirmó los viajes a Perú del 28 de julio para la asunción presidencial de Keiko Fujimori y a Colombia, el 7 de agosto, por la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. Además, como contó esta agencia, el mandatario anticipó que durante la salida visitará a Daniel Noboa, su par de Ecuador, por un acuerdo pendiente.

Fuente: NA