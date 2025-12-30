Tras los reclamos de un sector del Gabinete, el presidente Javier Milei resolvió actualizar los haberes de sus funcionarios, pero congelará su salario y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel por “tiempo indeterminado”, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. “Fueron los únicos elegidos por la gente”, argumentaron por los pasillos de Balcarce 50.

La decisión la tomó el propio libertario con la idea de autoexcluirse, junto a su compañera de fórmula, del incremento salarial para la planta que lo acompaña que habilitará. El decreto se firmará esta noche y será publicado el próximo viernes 2 de enero. “Los funcionarios restantes son un plantel elegido para que el Gobierno funcione”, justificó además una voz calificada del Gabinete.

De esta forma, los cargos jerárquicos que alcanzan a ministros, secretarios y subsecretarios verán reflejados por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión, luego de precisar que la pérdida del poder adquisitivo registrada fue del 60% en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, mientras que la vicepresidenta, que en más de una oportunidad cuestionó la suma que percibe, no notará el impacto del aumento.

“Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", fue el mensaje que supo publicar en su cuenta de Instagram a principios de 2025 la titular del Senado, en tensión con Casa Rosada. En aquella oportunidad, la funcionario expuso que no contaba con la autorización de “ganar un sueldo digno a su función”. Este medio se contactó con el entorno de la Vice para consultar sobre la determinación y prefirieron no hacer valoraciones al respecto.

La relación entre Milei y Villarruel está rota desde hace meses. Ya no diálogo entre la fórmula y con la salida de Guillermo Francos, que oficiaba de mediadora, es la flamante senadora Patricia Bullrich la que intenta tender puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Puede interesarte

No es la primera acción de la administración libertaria que afecta directamente los intereses de la titular del Senado. Hace algunos días, Villarruel rompió su habitual silencio y reclamó por la nulidad en los fondos proyectados para Bienes de Uso en el Presupuesto 2026, de los que depende el funcionamiento de la Cámara de Senadores. "Estamos entrando en rojo. No pasó nunca que haya un cero en un inciso”, arremetió.

Luego de las declaraciones públicas, en Balcarce 50 expusieron que se trató de “un error” en el diagrama de la previsión y aseguraron que sería compensado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de la corrección de partidas para que el Senado pueda funcionar correctamente. Desde el entorno de la abogada descreen de la falla expuesta y consideran que se trata de una decisión política para afectar a la libertaria marginada del círculo íntimo del mandatario por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Dos años después de haber asumido y a pedido expreso de la planta que lo rodea, el libertario se vio obligado a modificar los sueldos congelados desde el 2023. Incómodo con la determinación, anunció que su haber no verá el impacto de la suma que irá acorde al incremento que recibieron los empleados estatales a raíz de las paritarias vigentes. Aún sin precisión, un funcionario al tanto reveló que la suba podría ubicar los sueldos “un 30% por debajo de la inflación”.

El esquema actual, contempla que el mandatario percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510.

“Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida”, admitió el ministro coordinador en la conferencia de prensa que brindó esta mañana. Asimismo, evitó aclarar que el incremento tampoco beneficiará a la titular del Senado que, en los últimos meses, se vio envuelta en varios enfrentamientos con integrantes de Casa Rosada. “El Presidente considera que no es parte de la gestión”, supo definirla Adorni en traje de vocero en junio pasado.

Algunos meses más tarde, cuando intentó ingresar a la Cámara Alta con la menor de los Milei para presencial la jura de los flamantes senadores, alegó que Villarruel intentó evitar su ingreso. La saliente ministra de Seguridad debió interceder para resolver la resistencia.