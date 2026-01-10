El presidente Javier Milei salió al cruce de las críticas por el reciente movimiento financiero del Banco Central (BCRA), que canceló una parte del swap con el Tesoro de los Estados Unidos utilizando un nuevo préstamo internacional.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que quienes vaticinaban un impago de compromisos "erraron otra vez" y defendió la práctica de refinanciar vencimientos como una señal de normalización financiera.

"Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin", sentenció Milei en su cuenta de X.

El Presidente acompañó su mensaje con un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien argumentó que en países solventes la deuda pública no se amortiza por completo, sino que el capital se refinancia permanentemente mientras se cumplen los pagos de intereses.

La operatoria técnica: Cambio de acreedor

El balance del BCRA correspondiente a la última semana de diciembre reveló un movimiento de USD 2.500 millones. El Gobierno utilizó estos fondos para devolver la parte ejecutada del swap de USD 20.000 millones que había acordado con Washington antes de las elecciones legislativas. Para realizar este pago sin afectar las reservas internacionales, se tomó un crédito de monto equivalente con un organismo internacional.

El argumento central del oficialismo es que, al no existir déficit presupuestario, el stock total de la deuda no aumenta. "Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde", explicó Rallo en el video difundido por Milei.