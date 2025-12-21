El presidente Javier Milei se refirió al proyecto de Presupuesto 2026 que fue aprobado en la Cámara de Diputados el último miércoles, donde el oficialismo sufrió un traspié ya que no logró evitar que se respete el texto original, que incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Las dos medidas, reclamadas por el Gobierno para garantizar la regla de déficit cero, estaban contempladas en el capítulo 11, al que finalmente la mayoría en el recinto decidió dejar afuera.

En diálogo con La Cornisa, conducido por Luis Majul, el jefe de Estado dijo que no vetará la norma y señaló: “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas", ratificando así que que desde la Casa Rosada ahora apuestan por aprobar como está el proyecto en el Senado, sin modificaciones.

“Ese presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, valoró el presidente. “Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”, insistió,

A pesar de que la normativa obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones en la general, la exclusión del Capítulo XI de la ley de leyes representó una derrota para el oficialismo por el desequilibrio que resulta, de acuerdo a los cálculos de Presidencia, con la norma tal cuál como salió de la Cámara de Diputados.

“El déficit es inmoral”, reiteró el presidente Milei y dijo que garantizará una presupuesto equilibrado “sin subir impuestos”.

En otro fragmento de su exposición, el libertario aseguró que al llegar al gobierno la pobreza en el país afectaba al 57% de la población y estimó que con las mediciones actuales esa situación bajó 20 puntos, ubicándose en el 27%.

Por otro lado, el jefe de Estado enfatizó que el gobierno honrará sin sobresaltos el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, que supera los 4.200 millones de dólares. “Vamos a pagar, estamos tranquilos”, expresó Milei.

Milei también se refirió a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien sufrió en las últimas horas una peritonitis y fue operada con éxito, y le deseó una pronta recuperación. “Yo separo las cuestiones políticas de lo importante, y deseo que se recupere pronto”, expresó el mandatario nacional.

Además, el presidente hizo mención a las denuncias que pesan contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, evitando abrir un foco de polémica. “Es un tema de la Justicia. No me meto en cómo se organiza la AFA, no tengo porqué hacerlo”, indicó.

