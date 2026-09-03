El presidente Javier Milei volvió a realizar una defensa del rumbo económico de la gestión al participar de un foro regional de derecha que se realizó en Santiago de Chile.

En ese contexto, repasó números de la actividad y apuntó contra la oposición por sus cuestionamientos. Para graficar, recordó la experiencia del gobierno de Cambiemos, a cambio de un aliado, Mauricio Macri, que -según sus palabras- “se dejó correr” por las protestas.

“Estas estrategias que yo les cuento, la realidad es que no son nuevas. Esto mismo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo”, introdujo Milei.

“El gobierno del Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como el extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano”, continuó,

“Nosotros aprendimos esa lección. No nos vamos a dejar descarrilar por su relato. Y no lo vamos a hacer porque sabemos que por más ruido que hagan en el camino, más allá del ruido siempre está la realidad y el rumbo es el correcto, el modelo está funcionando. No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas”, completó.

Las 14 toneladas de piedras de las que habla Milei aluden a una protesta que hubo en el Congreso de Buenos Aires cuando el entonces oficialismo impulsó una reforma de la movilidad jubilatoria que pretendía bajarle los haberes a los jubilados.