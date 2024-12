El presidente Javier Milei retornará durante la madrugada del lunes a la Argentina tras su fugaz paso por Italia, en plena tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel abierta tras la expulsión de Edgardo Kueider en el Senado.

Desde Roma, el mandatario aseguró que la sesión que terminó con la remoción del legislador peronista fue "inválida" y la acusó de no respetar la división de poderes, ya que Villarruel estaba en ejercicio del poder Ejecutivo por su viaje a Italia.

"En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del Ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina", catapultó el mandatario.

En la misma línea, agregó: "Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera".

"Lo que puedo notificar y verificar es que Villarruel fue informada. Se le comunica que voy a estar de viaje el martes. Estaba informada 48 horas antes de la sesión. La Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel así que también fue notificada la secretaria", insistió.

Javier Milei vs. Victoria Villarruel

Un sector del Gobierno optó por filtrar el viernes los chats que evidenciaban que la titular del Senado fue notificada del viaje al exterior que emprendería el mandatario, algo que generó ruido incluso al interior del Poder Ejecutivo por el mecanismo utilizado de exponer conversaciones privadas.

Desde el entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, atribuían el "error" a la secretaria de Villarruel, Guadalupe Jones, quien no la notificó de la salida del jefe de Estado. También apuntaban contra el equipo que rodea a la Vicepresidenta por no alertarla en plena sesión.

Villarruel, por su parte, aseguró que ella firmó el acta ante el escribano presidencial a las 19:00 del jueves, lo que se traduce en una vacancia de poder desde la salida del Presidente a las 12:00. "Hasta que no me traspasan el poder, soy vicepresidente, y eso se hace informándomelo el escribano de Presidencia. Firmé el acta dando el conforme a las 19:00", sentenció tras los idas y vueltas entre Casa Rosada y el Congreso.







En una envestida más contra su compañera de fórmula, Milei enumeró su decálogo de acción política durante su exposición en el festival Atreju 2024, y entre los puntos expuestos destacó que los funcionarios que prioricen "agendas propias" y no acaten la línea del partido serán expulsados.

"En nuestro gobierno somos implacables. El que viene con agendas propias y no acata la línea del partido es expulsado. Voy a tomar una frase de aquí: `Roma no paga traidores`", aseveró.

Lo cierto es que el cronograma de actividades diferenciales configuran una de las grandes críticas que en Balcarce 50 le hacen a Villarruel que, desde su asunción, visitó varias provincias argentinas.

El mandatario nacional emprendió a las 9:30 su vuelo de regreso tras atender la invitación de la titular del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y desembarcará en suelo argentino durante la madrugada.

A partir del lunes, deberá enfrentar la escalada de tensión con Villarruel y ordenar la piezas que llevaron Kueider a presentar un amparo en rechazo a la sesión que lo expulsó y reclamar su restitución en el cargo.



Fuente: Filo.news