Frente a un auditorio rebosante de estudiantes e invitados especiales, Javier Milei ratificó su mirada sobre la situación global y su perspectiva respecto a la economía, la política y la ética.

“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, sostuvo Milei en referencia a la guerra que protagonizan Israel y Estados Unidos contra Irán.

En su primera actividad de hoy, Milei recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan, cuando faltan pocas horas para que venza la tregua pactada entre Washington y Teherán.

Rodeado por los académicos de la universidad israelí, mientras sonaba una versión rock and roll de la canción Libre, al presidente se lo observaba feliz.

Milei repasó las ideas centrales de su próximo libro académico, y valoró las reformas estructurales que diseñó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización del Estado.

Durante su exposición, el Presidente leyó “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, epílogo de su nuevo libro. Y tuvo tiempo de hacer referencia al triunfo de Boca Juniors sobre River Plate, cuando vio que un estudiante de la universidad vestía una camiseta xeneize. “Tengo un ministro hincha de River que se queja -por Pablo Quirno-, pero bueno alguna vez toca”, indicó.

En casi una hora de discurso, Milei cuestionó al periodismo, sostuvo que Marx “era satánico”, consideró estoico a Adam Smith y asumió que la Tora fue un antídoto contra las ideas de izquierda.

La idea disruptiva del presidente consistió en afirmar que se puede traer al paraíso a la tierra, asumiendo que el hombre fue expulsado del paraíso por Dios.

Pero no se trata del paraíso en términos del dogma religioso, sino del paraíso capitalista que es clave para la ideología personal del presidente.

Javier Milei recibe el doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Bar-Ilan de Israel

Milei llegó al auditorio de la prestigiosa universidad israelí con una fuerte custodia de seguridad y acompañado por Karina Milei -secretaria General. Pablo Quirno -canciller-, Juan Bautista Mahiques -ministro de Justicia- y el embajador Axel Wahnish.

Hasta hace pocos días, Israel enfrentaba al grupo terrorista Hezbollah que opera desde El Líbano. Donald Trump exigió a Benjamín Netanyahu que suspenda las operaciones militares para facilitar las conversaciones de paz entre Estados Unidos y el régimen chiíta.

Esas conversaciones están en marcha con la mediación de Pakistan, pero en Israel desconfían de los ayatollhas iraníes y no descartan que en las próximas 48 horas se reanude el conflicto.

La actual guerra en Medio Oriente fracturó los vínculos históricos entre Estados Unidos y Europa, y mereció las críticas constantes de Brasil, Colombia y México.

Argentina es el único país de América Latina que explicita su respaldo a Trump y Netanyahu, y Milei será el único mandatario de la región que llegará a Jerusalén para ratificar su compromiso personal e ideológico con Israel.

Tras su discurso en la Universidad de Bar-Ilan, Milei y la comitiva regresó a su hotel en Jerusalén, ubicado a pocas cuadras del Muro de los Lamentos.

A las 1530 (hora local), Milei sea recibido por Isaac Herzog -presidente de Israel-, quien le entregará una Medalla de Honor por su posición de respaldo permanente al estado israelí.

Milei y Herzog se conocieron días después del ataque de Hamas a Israel, y juntos recorrieron el kibbutz Nir Oz, que fue atacado por la organización terrorista palestina. Desde ese momento, el contacto entre ambos presidentes es constante.

La jornada de Milei terminará en Yeshiva Hebron, la más importante academia talmúdica de Israel.Allí el presidente, que es experto en la religión judía, hará una disertación y recibirá una medalla que le entregaran los rabinos.