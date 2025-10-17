Luego de su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei retomó este viernes el liderazgo de la campaña de La Libertad Avanza. Lo hizo con una caminata junto a Diego Santilli y Patricia Bullrich por el partido bonaerense de Tres de Febrero, con el objetivo de impulsar a los candidatos libertarios en ese distrito.

El presidente Javier Milei habló en la recorrida por la localidad bonaerense sostuvo que "este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación y menos pobres".

“Hoy estamos frente a un momento bisagra, la posibilidad de abrazar la posibilidad de las ideas de la libertad o la barbarie de los Kirchner”, afirmó el mandatario en su discurso.

En ese sentido, consideró que “hoy hay menos narcotráfico y menos inseguridad, pero estamos a mitad de camino y por eso les pido un esfuerzo”.

“La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, apuntó el madatario en lo que fue su primera presentación después de su viaje junto a parte de su gabinete a Estados Unidos.

El 23 de octubre, último día antes de que se corte la campaña, el Presidente tendrá actividad en San Isidro.

Por su parte, el 21 de octubre Santilli volverá al Conurbano. La actividad será en Almirante Brown, con un encuentro de juventud.

Fuente: Clarín y NA