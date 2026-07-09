Tras el Tedeum de 9 de julio, el presidente Javier Milei convocó a su Gabinete para tratar de conjunto el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El mandatario llamó esta mañana al equipo completo para reunirse luego de la oración a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, con el objetivo de "conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del BCRA que está trabajando el Ejecutivo".

El pasado martes, luego del triunfo de la Selección Argentina contra Egipto, Milei recibió en la quinta de Olivos al equipo económico para avanzar en el diseño del articulado, uno de los objetivos que trazó la administración libertaria.

La reunión de este mediodía fue la primera de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete luego de la salida de Manuel Adorni, quien presentó la renuncia en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Junto a los hermanos Javier y Karina Milei, dio asistencia el equipo completo. Estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Pero también el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzabal Murphy; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero, Adrián Ravier; y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

El encuentro, que inició minutos después de las 12, duró poco más de una hora. Al término, el mandatario se retiró a la quinta de Olivos.

En la previa, la plana completa del poder salió al balcón de Casa Rosada a saludar a las personas que se aglutinaban en Plaza de Mayo. Por su parte, el Presidente abrazo uno a uno a sus ministros y secretarios.

Tras participar del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada.

Durante el encuentro, el jefe de Estado brindó detalles sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que se encuentra en elaboración por parte del Poder Ejecutivo.

Una fuente oficial reveló que el Gobierno trabaja "en la finalización del texto del anteproyecto, cuyo anuncio oficial se prevé para las próximas semanas".

Tras el envío de la norma, el mandatario realizará una presentación para explicar los detalles de la iniciativa.

Fuente: Agencia NA