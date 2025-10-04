El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza durante su estadía en Paraná. La visita, realizada este sábado 4 de octubre se desarrolló con normalidad, en un clima de campaña, rodeados del calor de los militantes.

En un marco natural, significativo como es el Parque Urquiza, se desarrolló este sábado la actividad prevista para la visita a la ciudad del primer mandatario, Javier Milei y la Presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei en una caminata por la costanera de Paraná.

El recorrido convocó a más de 500 personas que se acercaron para escuchar al presidente y al gobernador, y para conocer a los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza.

Puede interesarte

Megáfono en mano, a la vera del río Paraná, frente a la amplia concurrencia, Milei expresó: “Vamos a ganar en la tierra de Justo José de Urquiza, en la tierra de la organización nacional. Vamos a dejar de ser una país de bárbaros para convertirnos en la primera potencia mundial”.

Arriba de una camioneta junto al Gobernador Rogelio Frigerio, Milei agregó: “Estamos en un momento bisagra de la Argentina. Luego de semejante debacle y decadencia decidimos abrazar las ideas de la libertad en 2023. En ese sentido hemos bajado la inflación del 300% al 30%, hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

Para cerrar, el presidente expresó ante los entrerrianos: “Estamos en un momento difícil, lo tengo claro. Si bien hicimos mucho, aún mucho por hacer. Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena”.

Por último Milei alentó a sus seguidores: “No tiremos a la basura este gran esfuerzo. Por eso entrerrianos, les pido que nos sigan acompañando. No aflojen, que La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Puede interesarte

Reunión con el gobernador entrerriano

Durante la reunión con Frigerio se abordaron los principales temas de la agenda provincial vinculados con el Gobierno Nacional como el déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, que requiere soluciones estructurales y coordinación con Nación. También abordaron el tópico de la infraestructura vial, con foco en los avances de los trabajos en las rutas nacionales 18 y 12, y la próxima concesión de la Ruta Nacional 14, clave para el transporte de la producción regional.

Otro de los temas fue la actualización de la tarifa de Salto Grande, un reclamo histórico de Entre Ríos en defensa de sus recursos energéticos. Y en cuarto lugar, el financiamiento de obras de infraestructura con fondos de los organismos multilaterales.