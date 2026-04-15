El presidente Javier Milei dio un discurso en un evento de la cámara de empresas estadounidenses AMCHAM en el que intentó justificar el incremento sostenido de la inflación durante los últimos nueve meses.

Sentó al jefe de gabinete Manuel Adorni, acusado de enriquecimiento ilícito en primera fila para volver a ratificarlo y dijo que el dato de inflación de marzo, que dio 3,4, le había “repugnado”, pero que “tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar”.

Además, dijo que si no hubiese subido la carne la inflación hubiese sido de 2,5 y que “esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios”.