El presidente Javier Milei se hizo presente este martes en la sala de prensa de la Casa Rosada, donde habitualmente el vocero presidencial, Manuel Adorni, brinda sus conferencias, y dialogó con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

En primer término, el mandatario reiteró su respaldo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien definió como "la mejor ministra de la historia". Consultado por los supuestos actos de corrupción en la cartera que tiene bajo su órbita las Secretarías de Niñez y Familia, Trabajo, Educación y Cultura, Milei apuntó: "La corrupción la tienen los kirchneristas con los negocios turbios que hicieron". Con todo, remarcó que "vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas".

Respecto de la inminente designación del asesor presidencial Federico Sturzenegger, el presidente dijo que aún no está definido qué cargo ocupará el ex titular del Banco Central durante la administración de Mauricio Macri. "Hay que definir bien los entornos y la próxima reforma del Estado", explicó Milei, quien manifestó su intención de implementar un módulo de Google de reforma del Estado con Inteligencia Artificial. "El objetivo es eficientizarlo", agregó sobre el Estado.

Consultado sobre la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete, dijo que el ex funcionario "ya es historia". Luego, en conferencia de prensa, el vocero presidencial añadió que aún no está definido si el ex ministro coordinador continuará trabajando para el Gobierno.

En tanto Milei elogió a su flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Creo que es el mejor para el cargo", expresó, a la vez que descartó más modificaciones en el equipo de sus principales colaboradores.

Por último, también ponderó la figura de su ministro de Economía, Luis Caputo: "Es el mejor ministro de Economía".



Fuente: Filo.news