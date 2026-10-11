El presidente Javier Milei se refirió este domingo a la salud del papa León XIV, tras conocerse que el Sumo Pontífice deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La detección del cuadro se produjo en una fase inicial.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el mandatario nacional envió un mensaje de aliento al líder de la Iglesia Católica. “Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación. Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan. — Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026

El presidente indicó que el país se mantiene unido en oración por la salud del Papa. El objetivo es que pueda retomar sus funciones con la fortaleza que lo caracteriza.

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La noticia de la operación se conoce cuando resta menos de un mes para la visita histórica del papa León XIV a la Argentina, la cual se encuentra programada para realizarse entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

Fuente: Agencia NA