La Exposición Rural de Palermo vivió este domingo uno de sus momentos más esperados con la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezó el acto de inauguración oficial de la muestra agropecuaria más importante del país. La ceremonia tiene una particularidad: se realiza un domingo, cuando históricamente suele desarrollarse los sábados.

El jefe de Estado llegó minutos antes de las 11 acompañado por su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En el predio fue recibido por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. También se encontraban en el lugar el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. En palco se encontraban la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.

Llegado el momento del discurso, el Presidente destacó la reducción de impuestos al sector que llevó adelante durante su gestión y aseguró que el crecimiento de otras actividades como la energética permitirá llevarlos a cero. Tal como había anticipado Luis Caputo, el mandatario no hizo anuncios. Sin embargo, Milei expresó su voluntad de eliminar para siempre las retenciones: "Estamos en camino de liberarlos por completo", aseguró.

Antes, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, había señalado que las retenciones "deben dejar de existir por ley y para siempre".

Milei también destacó: "El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos".

Fuente: TN