El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto oficial con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, en el cual brindó un discurso dirigido a docentes y estudiantes. Fue en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

El jefe de Estado brindó un mensaje a la comunidad educativa en un contexto de debate en torno a la gestión del sistema de enseñanza y las condiciones del sector.

Fundamentalmente, tras los resultados de las pruebas PISA, que mostraron un retroceso en las tres áreas evaluadas: el país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con caídas de 13, 12 y 11 puntos, respectivamente, frente a la edición de 2022.

La presentación del mandatario se dio, además, tras la polémica generada el 27 de agosto atrás a raíz de su exposición ante alumnos de la secundaria ORT.

Dicha exposición derivó en denuncias penales planteadas por sectores de la oposición por presunto uso proselitismo e incitación al odio político en un ámbito escolar.

En ese ámbito, además de despacharse contra la prensa y su “arenga de carácter proselitista”, el mandatario insistió en que “el populismo y la demagogia de nuestros adversarios políticos”, y repitió teorías sobre el supuesto origen “satánico” del marxismo.

Con este encabezamiento, el Ejecutivo busca retomar la iniciativa institucional en el calendario educativo y fijar la postura del Gobierno respecto al rol docente y el rumbo de las políticas del área.

Fuente: AHORA