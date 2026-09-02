El presidente Javier Milei volvió a defender este miércoles el rumbo del Gobierno y aseguró que no está dispuesto a flexibilizar su política monetaria y fiscal para garantizar su reelección. “No vamos a parar hasta derrotar la inflación”, sentenció.

En el cierre del evento “Vientos de Cambio” organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el Presidente reconoció que su gestión “no juega con toda la caja de herramientas”. “Y yo no reniego de eso, me siento orgulloso. Porque parte de las herramientas son moralmente despreciables”, cuestionó.

En ese sentido, el mandatario subrayó que su Gobierno no va a “violentar” el derecho a la vida, a la libertad ni a la propiedad privada, pese a los consejos que recibe por la cercanía de las próximas elecciones.

“En el debate reciente hay muchas personas que a la luz del año electoral que se viene -y lo hacen con buena intención, queriendo que se asegure la reelección para garantizar este rumbo- piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal. La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a flexibilizar nuestra política fiscal, el resultado fiscal no se negocia. Y tampoco vamos a negociar la política monetaria, porque no vamos a parar hasta derrotar la inflación”, enfatizó Milei.

Así, el Presidente repitió su premisa de que “al populismo no se le gana haciendo populismo” y afirmó que su gestión debe mantener el rumbo. “Y que decidan los argentinos. Qué mejor que por primera vez los argentinos tengan un verdadero menú de opciones donde se puedan tener ideas y resultados”, planteó.

Al inicio de su presentación, el Presidente hizo una mención al avance de sus ideas sobre la región y recordó cómo era el escenario cuando llegó al poder en 2023.

“Cuando uno mira como ha mutado el color del mapa, se llena de esperanza. Cuando me metí en política...el continente estaba casi todo pintado de rojo. Hoy somos muchos países pintados de azul”, señaló Milei.

Inmediatamente, en un nuevo dardo dirigido hacia el presidente de Brasil, Lula da Silva, dijo: “Y si siguen evolucionando positivamente las cosas para la región, probablemente en octubre sumemos un país más que ocupa mucho espacio en el continente”.



Fuente: TN