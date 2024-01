Luego de que Javier Milei participará por primera vez en el Foro Económico Mundial celebrado en la ciudad suiza de Davos, el presidente aprovechó el evento que reunió a los líderes mundiales para acercarse al ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, con la intención de reabrir el diálogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. “Hemos decidido tener una relación adulta”, aseguró ahora sobre cómo enfrentará las negociaciones por la cuestión en el Atlántico Sur.



En medio de su primer viaje como representante nacional ante el mundo, el jefe de Estado admitió haberse reunido con el canciller británico, con el objetivo de plantearle resolver el conflicto diplomático por los años de reclamos de Argentina sobre el territorio. En este sentido, el mandatario remarcó su intención de trabajar en conjunto con el Gobierno británico para ponerle un fin a la problemática.



“Hemos decidido tener una relación adulta, en la cual justamente podamos participar y trabajar de manera conjunta en la agenda internacional y empezar a tener una charla sobre nuestra diferencia territorial”, señaló Milei al no descartar que la vía de comunicación pueda transformarse en un espacio de negociación económica.



“Vos podés tener distintas diferencias, nosotros podemos tener diferencias con el Reino Unido respecto a las islas Malvinas. Sin embargo, eso no imposibilita que podamos tener un conjunto de relaciones comerciales adultas”, planteó el mandatario durante una entrevista para los periodistas Ryan Dubé y Emma Tucker, de The Wall Street Journal, luego de haber sido consultado por su postura de cortar relaciones con los países comunistas.



Anteriormente, el presidente reveló a Infobae la respuesta que recibió de parte de Cameron, quien parecería haber dejado la puerta abierta para agendar una reunión a futuro entre las partes. “No avanzamos en profundidad, pero sí lo fijamos como un punto en una agenda donde nuestra canciller Diana Mondino y el ministro Cameron avanzarán en buscar una solución al tema”, afirmó.



En torno a la discusión diplomática, el jefe de Estado indicó que buscaría tomar como ejemplo el Caso Hong Kong, nombre por el cual se conoce a la negociación que le permitió a China recuperar el territorio que había sido ocupado por el Reino Unido desde aproximadamente 1841. Sin embargo, el comunicado oficial publicado por el país europeo post reunión habría dado a entender que estarán dispuestos a debatir, pero que no modificarían su postura.

“En cuanto a las Islas Malvinas, el Secretario de Relaciones Exteriores y el Presidente Milei dijeron que aceptarían estar en desacuerdo y que lo harían cortésmente. La posición del Reino Unido y su continuo apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la autodeterminación se mantienen sin cambios”, expresaron las autoridades británicas al respecto.

En referencia al plan económico que lleva delante, el Jefe de Estado ratificó la intención de dolarizar la economía y privatizar las empresas públicas. “Este proceso puede durar cerca de dos años y es cierto que hay una luz de alerta que dice que es difícil aguantar más de un año. La verdad es que cuando nosotros empezamos a ver la forma en la cual están corriendo los datos y cómo se está moviendo la inflación, nosotros mismos estamos sorprendidos por la velocidad con la que estamos alcanzando resultados”, explicó.

“Es cierto que nosotros necesitaríamos inversiones porque una de las cosas que sucede es que, cuando hacés un ajuste fiscal, aumentás el ahorro. Si ese ahorro no tiene una contrapartida de inversión, aparece la caída de la actividad económica, la caída del empleo y la caída de los salarios reales”, agregó sobre el tema.



Y afirmó: ”Todo lo que pueda vender de empresas del Estado lo voy a hacer a la máxima brevedad. Pero hay restricciones institucionales”, aclaró, y al ser consultado por sectores, remarcó: “Todo lo que pueda privatizar lo vamos a privatizar. No es una cuestión de nombres, sino de una restricción técnica en términos de tiempo”.

Respecto a la dolarización de la economía nacional, Milei sostuvo: “Siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar. No hay plan b, no hay plan B para hacer las cosas bien. Hacés las cosas bien o las hacés bien. Porque si el plan B es hacer las cosas más o menos o negociar... esa es la historia de Argentina, así estamos”.

Otro de los puntos claves que trató el Presidente fue su intención de cortar con la alianza tendida con China. “Hay que separar la cuestión geopolítica de la comercial”, manifestó al negar que este movimiento significase un cese de los nexos económicos entre las empresas privadas argentinas y chinas.







Desde la campaña electoral que impulsó al líder de La Libertad Avanza (LLA) hacia el Poder Ejecutivo Nacional, el mandatario anticipó su intención de frenar las relaciones que se tendieron con el país oriental en los anteriores gobiernos. El principal motivo se erige en las ideas socialistas que encarna el presidente chino Xi Jinping, después de que señalase que el vínculo no tendría ningún beneficio económico y/o financiero para el país.

“Es cierto que no considero que sea nuestro socio estratégico, pero hay que separar la cuestión geopolítica de la comercial”, apuntó el jefe de Estado, en referencia a que las negociaciones comerciales que se finalizarían estarían relacionadas solamente a las áreas del Estado. En este sentido, afirmó que estará permitido comercializar entre empresas privadas al argumentar que “la base comercial no tendría por qué ser afectada porque básicamente es una decisión de los privados”.

Por otro lado, el mandatario ratificó que buscará reforzar las relaciones exteriores con los países occidentales. “Argentina tiene que retornar al Oeste, un camino del que se había extraviado”, señaló. Asimismo, puso como ejemplo de medida el discurso que ofreció en el Foro Económico Mundial, el cual generó que el empresario Elon Musk y el candidato a presidente y antiguo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le manifestaran su apoyo a través de las redes sociales.

Asimismo, el Presidente ratificó su apoyo a Israel en el marco de la guerra con Hamas: “Tengo una posición clara al respecto. Nosotros hemos decidido condenar los actos terroristas del grupo Hamas, hemos decididos solidarizarnos con Israel y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad”.

”Consideramos que Israel tiene un derecho en términos de legítima defensa dada la agresión terrorista que ha recibido. Nuestra política se diseña desde una perspectiva moral”, concluyó.



(Fuente: Infobae)