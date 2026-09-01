El presidente Javier Milei les anunció a sus ministros durante la reunión de Gabinete que el jueves emitirá una cadena nacional para hablar sobre la cuestión Malvinas. El anuncio se produce después de que su par estadounidense, Donald Trump, se mostrara dispuesto a revisar la postura histórica de los Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

“Lo anunció”, reconoció una figura del Gabinete que estuvo junto al Presidente esta mañana en la Casa Rosada. Minutos antes de entrar a la reunión que presidió en el Salón Eva Perón, Milei había hablado ante El Observador y anticipó que uno de los temas centrales iba a ser el tema Malvinas.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el jefe de Estado en un contacto telefónico.

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Allí repasó los resultados del plan económico, las políticas de los ministerios y las gestiones diplomáticas vinculadas con la defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas.

La Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia difundió hacia el final del encuentro que, en un tramo de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas Malvinas. En ese contexto, se definió que el Presidente brindará una cadena nacional el jueves por la noche, con mayores detalles sobre el tema.

Participaron de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; Alejandra Monteoliva, de Seguridad Nacional; Carlos Presti, de Defensa; Mario Lugones, de Salud; Juan Bautista Mahiques, de Justicia; y Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

También estuvieron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.