El presidente Javier Milei inauguró este martes un busto del exmandatario nacional, Carlos Menem, al cumplirse 35 años del primer triunfo en las elecciones presidenciales del dirigente riojano. "Estamos haciendo un acto de justicia", aseguró. El acto se realizó este martes por la mañana en Casa Rosada.

"Estamos haciendo homenaje al mejor Presidente de los últimos 40 años, al menos. Hoy estamos haciendo un acto de justicia. Estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos", dijo Javier Milei.

“Menem me dijo: ‘Vas a ser presidente’, le respondí: ‘Odio la política’, y el me contestó: ‘Nunca me equivoco’”, agregó Javier Milei.

El Presidente Javier Milei inauguró el Busto del Presidente Carlos Saúl Menem en la Casa Rosada, a 35 años de su primer triunfo electoral. pic.twitter.com/BMNvkmpBjG — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 14, 2024

El busto de Carlos Menem fue realizado hace años y desde la pandemia de 2020 esperaba ser inaugurado en la Casa Rosada. Zulemita Menem, hija del ex presidente, aseguró: “Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete en este año, en una fecha con tan importante significado”, señaló Zulemita Menem.