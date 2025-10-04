Javier Milei llegó este sábado al mediodía a Paraná, en el marco de la campaña electoral de cara a las Legislativas del 26 de octubre. Arribó al Hotel Howard Johnson Mayorazgo acompañado por LA secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, donde fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio.

El Presidente anticipó su llegada a la capital entrerriana, tras su paso por la ciudad de Santa Fe donde se vivieron momentos de tensión debido a las manifestaciones en su contra y enfrentamientos con militantes libertarios, que derivó incluso en detenciones por parte de la Policía.

De no haber cambios en la agenda del Presidente en Paraná, está prevista para la tarde una caminata por la zona de la Costanera Baja. La convocatoria oficial es a las 18.00 en la esquina de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.

En ese marco, se reunió con Rogelio Frigerio, con quien estrechó una alianza electoral. Al mismo tiempo, se prevé que estén presentes también Andrés Laumann, quien encabeza la boleta para diputados, y Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida que ocupan los dos puestos expectantes de ingresar al Senado.