El gabinete mostró (una vez más) sorpresa ante la estocada fiscal en una semana complicada en materia de gestión. En paralelo a la plaza llena de una multitud de estudiantes, sindicatos y políticos de la oposición, a pocos metros de la Casa Rosada, Karina Milei comandaba la mesa política para volver a tomar protagonismo en el Congreso de la Nación.

La orden de la secretaria general de la Presidencia fue sostener el proyecto de reforma electoral sin modificaciones, a pesar de los dichos de la senadora Patricia Bullrich, que buscó modificar la iniciativa separando “Ficha Limpia” para negociar con bloques aliados del Poder Ejecutivo. Así las cosas, esta tarde el Senado comenzará a debatir en comisión la reforma electoral de manera conjunta. A contramano de lo acordado por Bullrich junto a los bloques del PRO y la UCR.

“Sin negociación no hay ley. Es como que busca sostener la autoridad por la autoridad en sí misma. Saben que así no sale y van igual. No se entiende la estrategia, una vez más”, planteó una senadora aliada. Lo cierto es que los enfrentamientos entre la hermana del Presidente y Bullrich pasaron a ser recurrentes. Al protagonismo de “Pato” en las sesiones extraordinarias se sumó el bloqueo de Karina a que asumiera Diego Valenzuela en Seguridad en un cargo clave justo por debajo de Alejandra Monteoliva.

“Patricia pensó que pasaba al Senado pero mantenía la palabra final en Seguridad. Y eso no pasó”, comentó un funcionario del ministerio que atravesó las internas por ser cuadro técnico. A las exigencias de respuestas al Presidente, se sumó que la exministra de Seguridad quedó en primer lugar de imagen positiva según los números de la consultora Management & Fit. ¿Milei? Quedó séptimo y con una imagen negativa por encima de la excandidata de Juntos por el Cambio. “Tiene una emocionalidad importante”, dijo Bullrich para detener la catarata de preguntas de la prensa por los gritos de Milei en la última reunión de gabinete del viernes pasado. Es una historia en desarrollo.

No fue del agrado libertario el abrazo entre Bullrich y Mauricio Macri. El titular del PRO salió con todo el domingo en un duro comunicado donde planteó serias diferencias con el Gobierno. Tanto las autoridades del espacio como el entorno del expresidente coincidieron en que el texto no fue discutido, sino que fue “la voz de Mauricio”. ¿Entonces? El enojo se hizo sentir dentro del PRO. Aunque nadie quiso plantearlo públicamente. Solo el jefe de gobierno, Jorge Macri, reconoció al aire en televisión que no había leído el texto. “Me enteré viniendo para acá”, dijo sorprendido en TN.

Macri y Milei no se ven desde aquella reunión en Olivos el 31 de octubre de 2025, cuando el Presidente cortó en seco al hombre del PRO que le proponía cambios en el gabinete. Por lo pronto, Macri volverá de Egipto y aterrizará casi de manera directa en Vicente López junto a su diputado más cercano, Fernando De Andreis. La semana que viene hará una aparición en la región de Cuyo. “Busca rearmarse. Sabe que falta mucho para la elección, pero en política es muy poco. Pensá que todos van a desdoblar. Esto ya se juega”, afirmó un armador del espacio.

En ese juego ya entró, como de costumbre, el peronismo. La frase de Juan Manuel Olmos sobre los vaivenes del mercado cuando el PJ asoma la cabeza generó un ruido intenso en la discusión opositora. Olmos dialogó con Infobae al respecto y reiteró su idea: “Tenemos que despejar el factor miedo para ser otra vez competitivos”, consideró. En el movimiento de los sectores que quieren ser, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó hasta Córdoba para buscar cicatrizar una herida que lleva más de diez años entre la población cordobesa y el kirchnerismo desde el levantamiento policial del 2013, donde el Estado nacional se corrió de la escena.

“El peronismo gobierna Córdoba desde hace muchísimos años. Es un peronismo con características cordobesas, pero me parece que el problema ha sido mirarlo desde acá”, sentenció Carlos Bianco para buscar un punto de encuentro con Martín Llaryora.

En tierras serranas también estuvo la CGT. En un acto del gremio de Sanidad, Héctor Daer volvió a pedir por “Axel Presidente”. No le será fácil. Teresa García, diputada cercana a Cristina Fernández, consideró que era hora de buscar “un nuevo (Héctor) Cámpora, es lo que va a pasar”. En sintonía con los dichos de Sergio Berni, hoy senador provincial pegado a La Cámpora. El exministro de Seguridad de Buenos Aires dijo que “si Kicillof no acepta la conducción estratégica de Cristina, buscaremos otro candidato”.

¿Y el escenario económico con un ajuste que no parece terminar? Martín Rapetti, licenciado en Economía por la UBA y doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts, director ejecutivo de Equilibra Consultores, dio un panorama completo : “Estamos hoy en una economía que, más allá de algunos sectores puntuales como, sobre todo, energía, minería y el agro, el resto está en una economía con una actividad que está deprimida, si no es que está en un proceso directamente contractivo (...) En ese contexto, lo que ves es que la recaudación tributaria está cayendo mes a mes; abril fue el noveno mes consecutivo de contracción interanual de los ingresos tributarios. Y estás viendo que los ingresos vinculados a la actividad económica están en retroceso, por ejemplo, los ingresos de la seguridad social están en retroceso“.

Ante esta situación donde el Gobierno debe mantener el acuerdo con el FMI de un superávit primario del 1,4 %, “lo que está haciendo es recortar gastos o posponer gastos, no pagar algunos pagos, sobre todo a proveedores —hay casos elocuentes que están en todos los medios—”, consideró el economista.

“Y eso obviamente le permite ir manteniendo el objetivo de superávit primario, pero obviamente contrayendo el gasto”, agregó. “Esa contracción del gasto tiene un efecto negativo sobre la actividad económica, porque ese gasto que no hace el gobierno es un faltante de caja para alguien, para alguna empresa proveedora, etcétera, que empieza a resentir su situación porque tiene que financiarse con tasas que, bueno, ahora están cayendo, pero que siguen siendo relevantes. Entonces ahí entras en una dinámica que es preocupante”, consideró.

Rapetti planteó que la preocupación principal no pasa por la “sanidad fiscal”, que parece estar cubierta a fuerza de ajuste, sino que el mercado vea un problema en la sostenibilidad del plan. “La impresión que uno tiene mirando las encuestas, hablando con la gente, es que a la sociedad le costó el esfuerzo, pero no pensaba que el esfuerzo iba a ser tan prolongado en el tiempo”.

Para el economista, el problema en materia de empleo y en materia de ingresos, puede generar “un problema de sostenibilidad”. ¿Por qué? “Porque si los mercados perciben que empieza a haber un riesgo de cambio de régimen político, eso puede preocupar, llevar a todos los inversores a tomar medidas más precavidas en sus portafolios, tener menor exposición a Argentina, tener menor exposición a activos en pesos, y eso puede generar eventualmente una suba del riesgo país y una presión en el mercado de cambios". ¿Los tiempos? Rapetti resumió: “Después de la cosecha gruesa y después del Mundial, cuando ya se empiece a vislumbrar un poco más en Argentina el proceso preelectoral, me parece que ahí estos temas van a empezar a aparecer con más nitidez y ahí es donde puede empezar a haber más dificultades".

Fuente: Infobae