El presidente Javier Milei negó este sábado que la economía argentina se encamine hacia una recesión. En declaraciones públicas, el mandatario sostuvo que el menor dinamismo registrado recientemente responde a una etapa de cambios en la estructura productiva y aseguró que el país atraviesa una desaceleración del ritmo de expansión.

Al ser consultado por la caída mensual del 2,9 % en la actividad económica de julio, el jefe de Estado cuestionó la lectura de los datos desestacionalizados. Según argumentó, las transformaciones actuales reducen la precisión de dichas mediciones.

Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal, sostuvo el mandatario.

El presidente afirmó que su gestión completará cuatro años de crecimiento y destacó que el país se encuentra en niveles máximos de PBI, consumo privado y exportaciones. Ante el estancamiento en ciertos rubros del consumo masivo, señaló que existe un cambio en las modalidades de compra, impulsado por el comercio electrónico y las adquisiciones en el exterior.

En materia laboral, Javier Milei relativizó el incremento en la desocupación y aseguró que los niveles actuales no se alejan de los registros de 2023. Además, defendió la apertura comercial y la desregulación como herramientas para reasignar recursos hacia actividades más competitivas, comparando la protección de sectores ineficientes con el mantenimiento de tecnologías obsoletas.

Sobre la situación financiera, el presidente aseguró que el Gobierno tiene cubiertas sus necesidades de financiamiento hasta fines del año próximo.

La probabilidad de default que el mercado le asigna a este gobierno es cero, literalmente, enfatizó.

Finalmente, vinculó la volatilidad del riesgo país con el accionar de la oposición y factores externos, como el conflicto en el estrecho de Ormuz, que impactan en la economía global.