El juez Alexandre de Moraes desestimó el recurso presentado por la defensa del ex jefe de Estado para autorizar el encuentro con el libertario durante la semana próxima en la ciudad de Brasilia.

El fallo del magistrado sostiene que por un plazo de 30 días Bolsonaro tendrá permitido únicamente recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas, al tiempo que aquellas visitas con fines políticos permanecerán prohibidas hasta termine la campaña electoral.

Además, de Moraes determinó que su hijo Flávio tampoco podrá concurrir a la vivienda por tres meses.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder el comisio en 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por cuatro votos contra uno el exmandatario fue condenado, al igual que los otros siete enjuiciados, involucrados en un plan para socavar las instituciones republicanas, luego de las elecciones de 2022, que derivaron en el triunfo de Lula.

“Las pruebas del caso permiten concluir que los imputados pretendieron quebrantar el Estado Democrático de Derecho, incitando deliberadamente y expresamente al uso del poder de las Fuerzas Armadas”, afirmó Cristiano Zanin, uno de los jueces integrante de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF). Junto a él votaron a favor de la condena Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Carmen Lúcia.

La relación de Milei con su hijo, Flávio Bolsonario

El jefe Javier Milei mantiene una relación de muy buen trato con el actual senador, quien se presentará en las elecciones de este año para disputarse la presidencia de Brasil.

“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro”, había dicho Milei luego de haber recibido a Flávio en Casa Rosada. En los últimos días confirmó que viajará al país limítrofe para apoyarlo el próximo 25 de julio.

Las elecciones en Brasil tendrán lugar el 4 de octubre, donde Flávio Bolsonaro se disputará la presidencia contra el actual mandatario, buscando impulsar el regreso de un gobierno de derecha y continuar alineándose con la región latinoamericana.