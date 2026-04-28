El portaaviones USS Nimitz, una de las mayores naves a propulsión nuclear de los Estados Unidos, llegó al país esta semana y se prepara para realizar maniobras conjuntas con unidades de la Armada Argentina. El buque cruzó por el Estrecho de Magallanes y desde el domingo se encuentra en Mar Argentino con destino al sur de Mar del Plata, donde se desarrollará uno de los ejercicios navales del Southern Seas 2026.

En ese contexto, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, invitó al presidente Javier Milei a que realice una visita a la nave, lo cual configura un nuevo gesto de alineamiento absoluto entre ambas administraciones.

Por lo que pudo averiguar Infobae, el Presidente les dijo a los suyos que “es muy probable” que vaya al portaaviones. Una fuente inobjetable de la Casa Rosada ratifica esta versión y marca que “hay altísimas chances” de que concurra a la nave. En paralelo, importantes funcionarios avisan en privado que no tienen intenciones de ir. “Aterrizar en un portaaviones es algo que me estresa de sólo pensarlo”, dijo en tono de broma uno de ellos.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, es uno de los integrantes del Poder Ejecutivo que confirmó que irá a la inauguración de estos ejercicios combinados. También están en esa lista el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

La ventana de posibilidad para ir es entre el miércoles y el jueves próximos. Un dato que refuerza la posibilidad de que asista el segundo día mencionado es que el Presidente estará mañana en uno de los palcos de la Cámara de Diputados para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su primer informe de gestión. En principio, se prevé que Milei se quede para el discurso introductorio de 45 minutos que el ministro coordinador dará al comienzo de la sesión. Es poco probable que se quede las seis horas que se calcula que durará la jornada, si es que Adorni no se va antes de lo estimado.

Si esto se confirma, no será la primera vez que Milei realiza apariciones oficiales junto a integrantes de las fuerzas estadounidenses.

Hasta ahora, las más usuales han sido encuentros con los diferentes representantes del Comando Sur (SOUTHCOM). La primera de ellas tuvo un alto voltaje en términos simbólicos: viajó junto a la entonces generala Laura Richardson a Ushuaia, Tierra del Fuego, para marcar la intención de construir una Base Naval Integrada. En ese sentido, la administración libertaria tiene intenciones de que Estados Unidos financie parte de esa construcción para que ambos países puedan tener facilidades para la inserción en el continente antártico. Su presupuesto oscila entre los 400 y 500 millones de dólares.

El Nimitz es uno de los portaaviones nucleares más grandes que tiene la flota estadounidense. Es el más antiguo: está en servicio desde 1975 y tiene previsto finalizar su despliegue en 2027. La nave mide 333 metros de eslora y 77 metros de manga, desplaza cerca de 100.000 toneladas y puede alcanzar velocidades entre 30 y 31,5 nudos, lo que equivale a más de 56-58 km/h.

Southern Seas 2026 constituye la undécima edición de este despliegue naval y concentra durante casi dos meses a fuerzas de siete países americanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, México, Ecuador, Panamá y Estados Unidos, con el USS Nimitz como buque principal, acompañado por el destructor USS Gridley.

La fase local del ejercicio, denominada PASSEX, involucra maniobras combinadas de búsqueda, rescate, defensa y ataque en zonas frente a Trelew, Necochea y Mar del Plata, y la participación activa de personal argentino integrado en el Estado Mayor multinacional a bordo del portaaviones.

Durante estos días, la Armada Argentina sumó al despliegue los destructores ARA La Argentina y ARA Sarandí, las corbetas ARA Rosales y ARA Robinson, y los patrulleros oceánicos ARA Piedrabuena y ARA Contraalmirante Cordero. En este tramo se contemplan acciones de navegación táctica, defensa aérea, ejercicios con helicópteros Sea King, operaciones con aviones P-3C Orion y simulaciones de ataque con aeronaves F/A-18. La coordinación entre el ARA Contraalmirante Cordero y el USS Gridley añade un nivel significativo de interoperabilidad y entrenamiento combinado.

El ejercicio PASSEX 2026 fue habilitado por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), acción que generó polémica porque este tipo de habilitaciones suelen tramitarse por vía del Congreso.

A bordo del USS Nimitz se encuentran, como parte del Estado Mayor multinacional, los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, junto al suboficial primero Jorge Ortiz; todos argentinos, quienes participan en la planificación de las tácticas y procedimientos comunes.

La formación multinacional se alista para días intensos de entrenamientos que no sólo apuntan a mejorar el adiestramiento táctico, sino a profundizar la diplomacia naval y la inserción profesional de la fuerza argentina en las redes regionales de seguridad marítima. En esta edición, las autoridades nacionales establecieron que no habrá prensa embarcada, a diferencia de lo ocurrido con la llegada del portaaviones George W. Washington en 2024.