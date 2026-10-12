El presidente Javier Milei ratificó este lunes la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, y desestimó las versiones sobre un posible reemplazo por el economista Alberto Ades. El mandatario calificó los rumores como un disparate y destacó la sintonía política que mantiene con el funcionario.

Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo. Nos entendemos de memoria, literalmente. Siempre tenemos la visión alineada.

Durante una entrevista radial, el jefe de Estado aseguró que cuenta con 125.000 millones de dólares para afrontar una eventual corrida cambiaria en el transcurso del año electoral. Si bien aclaró que no espera que ocurra, enfatizó que se encuentra preparado para cualquier escenario financiero.

Para fundamentar esta cifra, el presidente detalló los componentes del poder de fuego del Banco Central. Entre ellos, mencionó 25.000 millones de dólares en vencimientos con tenedores locales, 20.000 millones de dólares comprados por la entidad monetaria, otros 20.000 millones de dólares provenientes de swaps con China y Estados Unidos, y 15.000 millones de dólares en dólar futuro. A esto sumó 30.000 millones de dólares de superávit comercial y el potencial ingreso de divisas a través del RIGI.

Por otra parte, Javier Milei defendió el desempeño económico del país al señalar que los resultados varían según la zona. En este sentido, cuestionó a los gobernadores que no adhirieron al RIGI, mencionando específicamente a Buenos Aires, La Rioja y Formosa. Finalmente, el mandatario sostuvo que las mediciones del INDEC no logran captar los cambios estructurales que atraviesa la Argentina actualmente.