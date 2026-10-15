El presidente Javier Milei destacó este jueves el programa económico de su gestión y vaticinó que será reelegido en las elecciones presidenciales de 2027. El mandatario realizó estas declaraciones durante su participación en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en el marco de un nuevo viaje al país norteamericano.

Respecto al presente de la Argentina, el jefe de Estado señaló que el país transita el final de un modelo anterior y el inicio de una nueva etapa. Al respecto, afirmó: “Lo que pasa que la Argentina todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina. Los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio. Porque el 70% de los argentinos han decidido que no quiere volver atrás”.

El mandatario subrayó que existe confianza en que el rumbo será ratificado en las urnas el próximo año. En su exposición, destacó el ajuste fiscal de 15 puntos del PBI logrado en seis meses y aseguró que su administración ha logrado reducir la inflación. Según sus palabras, el índice inflacionario viaja al 30% en minoristas y al 20% en mayoristas. “En 30 meses estamos reparando los daños de 100 años y eso sí entra en la categoría de un milagro”.

Por otro lado, el presidente calificó a los empresarios como benefactores sociales y negó que existan problemas en el empleo, argumentando que se ha producido un cambio en su composición. Asimismo, confirmó que el Poder Ejecutivo no regulará la Inteligencia Artificial y respaldó el proceso de desregulación en marcha.

Finalmente, Javier Milei hizo hincapié en la sintonía con Estados Unidos y manifestó su intención de trasladar las ideas de su programa a escala internacional. El mandatario concluyó que el objetivo es integrarse en las cadenas de valor para crecer junto al país norteamericano y llevar la gloria de América a todo el mundo.