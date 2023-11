El presidente electo, Javier Milei, reafirmó que su promesa de campaña de cerrar el Banco Central se mantiene en pie, en medio de las negociaciones para la formación de su gabinete económico que tienen a los ex funcionarios macristas Luis Caputo y Demian Reidel como nombres más mencionados para tomar las riendas del Ministerio de Economía y de la autoridad monetaria, respectivamente, a partir del 10 de diciembre.

“Ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un asunto negociable”, dijo la Oficina del Presidente Electo a través de un comunicado difundido por redes sociales.

El comunicado del entorno de Milei llega en medio de febriles negociaciones para definir cuál va a ser el Gabinete económico del próximo Gobierno. Las fuertes versiones respecto a que dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, Caputo y Reidel, se harían cargo de las dos sillas más calientes del equipo económico dispararon análisis respecto a que el plan económico del libertario tomaba un giro hacia la ortodoxia.

Precisamente, horas más tarde, el principal candidato a ministro de Economía, Luis Caputo, se disipó al menos para el corto plazo. Ante medio centenar de CEOs y gerentes de todos los bancos privados del país, Caputo les aseguró que no implementará en lo inmediato el plan de dolarización de la economía ni el cierre del Banco Central que Javier Milei sostuvo con tanto énfasis a lo largo de la campaña.

“La dolarización no puede ser una herramienta para estabilizar la economía y lo primero que se necesita es un plan de estabilización”, dijo Caputo para graficar su orden de prioridades. Por estabilizar debe entenderse “una hoja de ruta ortodoxa, con un ancla fiscal y monetaria”, con un punto de partida que alcanzará a un recorte de 2 puntos del PBI. Una vez conseguido ese objetivo, la dolarización “es una herramienta” que puede utilizarse o no, pero nunca en el corto plazo. Pero fue muy enfático que no habrá dolarización inmediata.

El jueves se conoció que finalmente Emilio Ocampo, cerebro detrás del proyecto de dolarización y eliminación del BCRA, no quedaría a cargo de la autoridad monetaria. Milei había dicho en el pasado que el economista sería su hombre en la institución con sede en la calle Reconquista del Microcentro Porteño.

Borrado Ocampo de la lista de candidatos con Reidel subido a un avión que lo trajo de Miami a Buenos Aires, la expectativa de la implementación de un plan de estabilización tradicional que reemplace a la adopción del dólar como moneda empezó a crecer en el mercado.

De hecho, según fuentes allegadas a las negociaciones, la posible llegada de Luis Caputo al ministerio de Economía, quien planea un esquema diferente para resolver el desarme del stock de Leliq, fue el factor determinante para la salida de Ocampo.

Fuentes de esas conversaciones aseguraron a Infobae que no obstante este cambio, el plan de dolarizar la economía sigue en pie ya que Caputo está de acuerdo con su implementación, aunque no en los mismos plazos y con el mismo diseño que Ocampo. Con lo cual los desacuerdos serían zanjables. Parecen más centrados en formas que en objetivos.

En un informe de su consultora, Anker, Caputo señaló: “Creemos que habrá una hoja de ruta ordenada y no disruptiva para la dinámica del mercado, y descartamos un escenario de dolarización a cualquier precio”.

Durante las últimas horas, ante un escenario en el que se fueron completando la mayoría de los casilleros del gabinete con excepción del Palacio de Hacienda, la dolarización anunciada por Milei a lo largo de la campaña fue puesta en duda. Y Ocampo estaba en el centro de esa disputa, ya que siempre le había dejado en claro a Milei que su presencia en el BCRA tenía como condición la puesta en marcha de la dolarización según su propio modelo, explicitado en su libro Dolarización, una solución para la Argentina, en coautoría con Nicolás Cachanosky.